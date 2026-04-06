Nei Lopes fará palestra gratuita na ABL, nesta terça-feira (7) - Renan Areias / Arquivo O Dia

Nei Lopes fará palestra gratuita na ABL, nesta terça-feira (7)Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 06/04/2026 12:47

Rio - Abrindo o ciclo de conferências de "Arte Negra" da Academia Brasileira de Letras (ABL), o escritor e compositor Nei Lopes, de 83 anos, se apresentará às 16h desta terça-feira (7), com a palestra “Flor amorosa, compassiva, sensitiva: a música popular afro-brasileira e o mercado globalizado”. A entrada é gratuita, com inscrições pelo site

Durante a palestra, Nei vai propor uma análise da MPB como expressão direta das manifestações culturais africanas, destacando o samba, o jazz americano e o universo do Són, no Caribe. O autor também pretende abordar o impacto da lógica mercadológica na produção musical atual, a valorização nacional e a o reconhecimento institucional do samba. Ele retorna à ABL após 16 anos, onde, em maio de 2010, apresentou a discussão “O negro na literatura brasileira: autor e personagem”.

Ganhador do Prêmio Jabuti em 2009 e 2015, Nei Lopes é carioca e autor do "Dicionário da história social do samba", "Filosofias africanas: Uma introdução", "Bantos, malês e identidade negra", entre outros. Também em 2015 sua trilha sonora feita para o musical “Bilac Vê Estrelas” , de Heloisa Seixas e Júlia Romeu, ganhou o Prêmio Shell, o mais tradicional do cenário teatral brasileiro. No Carnaval deste ano, seu livro “Ifá Lucumí – O Resgate da Tradição” inspirou o enredo da escola Paraíso do Tuiuti.

Na próxima terça-feira (14), a convidada será a antropóloga Lilia Schwarcz, com o debate “Elas fazem arte" às 14h. Todas as conferências são coordenadas pelo escritor Domício Proença Filho.

A ABL fica na Avenida Presidente Wilson, 203, no Centro.