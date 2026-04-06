Nei Lopes fará palestra gratuita na ABL, nesta terça-feira (7)Renan Areias / Arquivo O Dia
Grátis! Nei Lopes promove conferência na Academia Brasileira de Letras
Evento acontecerá nesta terça-feira (7), a partir das 16h
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