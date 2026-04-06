Homem possuía quatro passagens por estupro, mandado de prisão por ameaça e mais registros - Divulgação / PCERJ

Homem possuía quatro passagens por estupro, mandado de prisão por ameaça e mais registrosDivulgação / PCERJ

Publicado 06/04/2026 16:37

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (6), por estupro após um encontro marcado por aplicativo. Ele, além de não aceitar as recusas da vítima, agrediu-a e gravou imagens sem o consentimento dela. De acordo com a Polícia Civil, o homem possui outras quatro passagens pelo mesmo crime.

Segundo a vítima, os dois se encontraram na manhã deste domingo (5), na Travessa Turima, em Duque de Caxias, após acordarem um pagamento. No local, a mulher se recusou a gravar as relações sexuais e decidiu não seguir com o encontro.

Foi então que o homem começou a apresentar comportamento agressivo, intimidatório e violento. Ele agrediu a vítima, proferiu ofensas e ameaças, inclusive de morte, além de abusar sexualmente dela, gravar o ato sem autorização e divulgar as imagens.

Muito abalada emocionalmente, a vítima se encaminhou à 59ª DP (Duque de Caxias) e, após prestar depoimento, passou por exame de corpo de delito, que confirmou a dinâmica narrada por ela.

Agentes foram até o endereço do criminoso e realizaram a prisão em flagrante pelos crimes de estupro, injúria, ameaça e registro não autorizado de intimidade sexual. Ele foi conduzido à delegacia, onde admitiu ter tido relações sexuais com a vítima e confirmou ter gravado o ato.

Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto por ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Também foram verificadas outras quatro passagens pelo crime de estupro, além de outros registros de divulgação não autorizada de imagens íntimas.