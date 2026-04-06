Megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão deixou mais de 120 mortos - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão deixou mais de 120 mortosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 06/04/2026 12:51 | Atualizado 07/04/2026 10:08

Rio - A Polícia Federal enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) dizendo que a Polícia Militar ainda não mandou qualquer acervo audiovisual relativo às equipes que atuaram na megaoperação dos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, em outubro de 2025. A ação, a mais letal da história, teve mais de 120 mortos.

O documento, assinado pelo diretor-geral da PF - delegado Andrei Rodrigues -, foi encaminhado ao STF na última quarta-feira (1º).

"Até o presente momento, não foi recebido qualquer acervo audiovisual relativo às equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que atuaram na operação com efetivo significativamente maior e número substancialmente superior de dispositivos de gravação corporal", diz o texto.

O delegado contou que já recebeu cerca de 400 horas de filmagens relacionadas à atuação de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), disponibilizadas pela Polícia Civil. Uma equipe de 10 peritos criminais federais analisa as imagens.

No ofício, a PF solicita aumento no prazo para realização da perícia em, pelo menos, 90 dias. Com todo esse material recebido, a corporação destacou que fica inviável tecnicamente terminar em um prazo de 15 dias, como havia sido determinado em decisão anterior.

Questionada, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que todas as informações e materiais requisitados, como laudos e imagens, foram encaminhados ao STF por meio dos autos do processo da ADPF 635.



Nesta terça-feira (7), a pasta enviou uma nota atualizada dizendo que a Polícia Militar enviou, no dia 13 de fevereiro, todas as imagens solicitadas à Polícia Federal.

Megaoperação

A megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, Zona Norte, em outubro do ano passado, registrou 121 mortos. A ação virou a mais letal da história do Brasil. Policiais militares buscaram membros da facção Comando Vermelho (CV).

Entre as vítimas fatais estavam quatro policiais, sendo dois militares e dois civis. As outras foram apontadas como criminosos pelas polícias.

A ação terminou com 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos.

As equipes apreenderam 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.