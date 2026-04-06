Megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão deixou mais de 120 mortosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
PF envia ofício ao STF e afirma que PM não mandou imagens sobre operação mais letal da história
Ação, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, teve mais de 120 mortos
Homem morre ao ser baleado na Linha Amarela
Rafael Felipe Campos Nascimento foi encontrado por policiais militares já sem vida
Três são presos em flagrante durante ação contra ferros-velhos clandestinos em Meriti
Etapa faz parte da operação 'Caminhos do Cobre', da Polícia Civil
Duas pessoas morrem em acidente na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias
Moto colidiu na traseira do caminhão, no sentido Rio de Janeiro
Confronto com PM termina com dois suspeitos feridos em Barros Filho
Dupla está presa sob custódia no Hospital Municipal Carlos Chagas
PM encontra drogas em contêiner durante operação no Complexo da Maré
Mais de 250 agentes foram mobilizados para coibir a atuação de grupos criminosos e reprimir roubos de veículos e cargas na região
No Dia Mundial da Saúde, Alexandre Padilha detalha avanços no SUS e reestruturação de hospitais no Rio
Em entrevista exclusiva ao DIA, ministro da Saúde, que inaugura nesta terça-feira (7) o Memorial da Pandemia, detalha o trabalho feito pela pasta no estado
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