Caso aconteceu na saída 1A da Linha Amarela - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na saída 1A da Linha AmarelaReprodução / Google Street View

Publicado 07/04/2026 09:07

Rio - Um homem morreu ao ser baleado, na noite desta segunda-feira (6), na Linha Amarela, na altura do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O crime ocorreu na saída 1A, que liga a via à Estrada do Pau-Ferro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alertados sobre uma vítima ferida por disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, a equipe encontrou Rafael Felipe Campos Nascimento sem vida.

Durante o atendimento da ocorrência, a saída 1A, no sentido Barra da Tijuca, ficou interditada por cerca de três horas. O fato não causou retenções no trânsito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem em andamento para apurar a autoria do crime.