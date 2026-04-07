De bermuda e sem algemas, homem é apontado como o dono do ferro-velho clandestino, segundo delegada - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

De bermuda e sem algemas, homem é apontado como o dono do ferro-velho clandestino, segundo delegadaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 08:54

Rio – Três pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (7), durante uma operação da Polícia Civil contra ferros-velhos clandestinos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Entre elas está o dono do local irregular, um dos alvos principais da ação. Ao longo do dia, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) cumprem mandados de busca e apreensão e procuram outros envolvidos.



De acordo com a corporação, os estabelecimentos de reciclagem investigados estariam servindo como ponto de escoamento dos cabos roubados das empresas de telecomunicação, energia e do transporte ferroviário.

Segundo a delegada Luciana Ribeiro, titular da DRF, o local atuava como um 'reduto do crime': "Duas delas foram presas pelo crime de tráfico de drogas, nas proximidades do ferro-velho, ou seja, a gente entende que ele funciona como um reduto do crime. O terceiro, dentro do estabelecimento, porque estava comercializando fios de cobre de concessionárias de serviço público", afirmou.

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Ao DIA, a delegada informou que o dono do ferro-velho se chama Anderson Leonardo Santos, com o vulgo "Russo". Ele estaria ainda, usando o nome da companheira para cometer os crimes: "Ele já vinha sendo investigado há 1 ano e meio, e nós levantamos que ele registrou o estabelecimento no nome da esposa, e assim, praticava os crimes sem ser notado. Além desse ferro-velho, os alvos são os endereços ligados tanto a ela quanto a ele [o líder]".

A ação conta com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e faz parte da Operação "Caminhos do Cobre", que já realizou 430 fiscalizações em ferros-velhos, 200 prisões e apreendeu cerca de 300 toneladas de fios.