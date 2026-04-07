Acidente aconteceu no km 120 da BR-040, sentido Rio de Janeiro - Reprodução / TV Globo

Acidente aconteceu no km 120 da BR-040, sentido Rio de Janeiro Reprodução / TV Globo

Publicado 07/04/2026 08:16 | Atualizado 07/04/2026 09:35

Rio - Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na manhã desta terça-feira (7), na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a moto colidiu na traseira do caminhão por volta das 5h45, no km 120 da BR-040, sentido Rio de Janeiro. A perícia foi concluída por volta das 7h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos foi acionado às 5h50. Os militares identificaram duas vítimas do sexo masculino, uma de 19 anos e outra de 20.

A concessionária Elovias informou que os dois eram ocupantes da moto. Uma equipe da empresa atua no local.



Uma faixa e o acostamento da pista central foram interditados, e o trânsito apresentou retenção na região. O fluxo de veículos teve liberação às 9h23.

