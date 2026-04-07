Dois fuzis e dois rádios transmissores foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Dois fuzis e dois rádios transmissores foram apreendidosDivulgação / PMERJ

Publicado 07/04/2026 07:52

Rio – Dois suspeitos ficaram feridos após um confronto com policiais do 41º BPM (Irajá), na Estrada Almirante Santiago Dantas, no Bairro 13, em Barros Filho, Zona Norte, nesta segunda-feira (6). A troca de tiros se iniciou, segundo a PM, enquanto eles patrulhavam a região.



Quando o conflito terminou, a dupla, que estava com dois fuzis, foi levada ao Hospital Municipal Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde está presa sob custódia.



Além dos fuzis, os militares também encontraram dois rádios transmissores. O caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna).