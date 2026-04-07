Drogas foram encontradas pelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) - Reprodução

Drogas foram encontradas pelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC)Reprodução

Publicado 07/04/2026 07:46 | Atualizado 08/04/2026 08:44

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação nas comunidades da Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, nesta terça-feira (7). Ao todo, cerca de três toneladas de maconha foram apreendidas por equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O material foi localizado em um bunker escondido em uma construção.

fotogaleria

Além do volume de entorpecentes, os agentes apreenderam cinco fuzis, quatro pistolas e recuperaram 26 veículos roubados, sendo nove carros e 17 motocicletas. Um suspeito foi detido durante as incursões e encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), unidade para onde todo o material apreendido foi levado.

Durante a ação, os policiais também descobriram um galpão estratégico próximo à Avenida Brasil. No local, um contêiner era utilizado para armazenar grande quantidade de drogas, incluindo centenas de frascos de lança-perfume e galões com mais de 200 litros da substância ainda a granel.

Mais de 250 agentes estiveram na região para coibir a ação de grupos criminosos e reprimir roubos de veículos e de cargas. Participam da operação equipes dos batalhões de Ações com Cães (BAC), de Operações Especiais (Bope), de Choque (BPChq) e Tático de Motociclistas (BTM), além do Grupamento Aeromóvel (GAM).

A operação contou com quatro viaturas blindadas, além de duas aeronaves. Segundo relatos de moradores, barulhos de fogos e bombas foram ouvidos em meio a circulação dos veículos blindados.

Segundo a corporação, as equipes atuaram de forma estratégica em pontos sensíveis da comunidade, realizando incursões, abordagens e varreduras, com o apoio de cães farejadores e efetivo especializado em ações em áreas de risco.



Impactos

Por causa da operação, clínicas da família tiveram o funcionamento impactado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma unidade de Atenção Primária que atende a localidade permaneceu fechada e será reavaliada a possibilidade de reabertura nas próximas horas.



Já uma segunda unidade manteve o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 25 unidades escolares também tiveram as aulas suspensas devido a operação.