Drogas foram encontradas pelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC)Reprodução
Já uma segunda unidade manteve o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Drogas foram encontradas pelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC)Reprodução
PM encontra quase 50 toneladas de maconha na Maré; apreensão é a maior do país
Entorpecentes estavam dentro de um bunker concretado
Incêndio de grandes proporções atinge Velódromo do Parque Olímpico
O fogo atingiu uma sala imersiva do museu e se alastrou para o teto; Seis unidades do Corpo de Bombeiros atuam no local
Polícia identifica autor de tentativa de homicídio em Nova Iguaçu
Caso aconteceu na Rua Coronel Francisco Soares, no Centro. Criminosos é considerado foragido
Motorista que matou guarda dirigia em zigue-zague e embriagada, diz testemunha
Justiça converteu a prisão em flagrante de Marina Calmon, de 25 anos, em preventiva e destacou o "descaso com a vida alheia" por parte da condutora
Briga de família termina com jovem atacada por pitbull
Animal foi resgatado nesta terça-feira (7) e encaminhado para a Fazenda Modelo, em Guaratiba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.