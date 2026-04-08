Cerca de 48 toneladas de maconha foram apreendidas pelo BAC na Maré - Érica Martin / Agência O Dia

Cerca de 48 toneladas de maconha foram apreendidas pelo BAC na MaréÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/04/2026 08:20

Rio - Policiais militares, com auxílio de cães farejadores, localizaram cerca de 48 toneladas de drogas em uma cisterna concretada, que servia como bunker, durante a operação realizada nesta terça-feira (7) no Complexo da Maré, na Zona Norte. Segundo a corporação, é a maior apreensão da história do país.

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A retirada de 42,8 mil tabletes mobilizou diversos agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e quatro caminhões. A PM estima um prejuízo de cerca de R$ 50 milhões ao Comando Vermelho (CV). As drogas estavam na comunidade Nova Holanda, em uma laje, no alto de uma construção abandonada.

"Por volta de 13h, os cães encontraram uma cisterna abandonada. O condutor do cão percebeu que ele deu sinal e foi até lá, vendo que estava vedada e concretada. Achou estranho porque o cão estava dando sinal. Ele teve que rastejar pela cisterna e quebrá-la por baixo para poder entrar. Vimos que tinha um bunker escondendo as drogas. A gente encontrou tudo isso em uma área deflagrada. Um prejuízo que a gente calcula de mais de R$ 50 milhões. Foram praticamente 24 horas de trabalho", disse o tenente-coronel Luciano Pedro, comandante do BAC, ao DIA.



O major Maicon Pereira, porta-voz da PM, ressaltou que as equipes foram atacadas a tiros enquanto tiravam a droga do local.

"Começamos a sofrer ataques e houve troca de tiros. A gente teve que fazer a segurança e tirar essa carga. Imagina isso dentro de uma comunidade. Só nessa operação, conseguimos retirar de circulação uma central de distribuição de lança-perfume, que foi encontrada pelo 22º BPM (Maré), na parte da manhã. Além disso, recuperamos veículos roubados, principalmente elétricos, e tivemos a maior apreensão de drogas realizada no Brasil. O trabalho do cão é fundamental. Tem o olfato 100 vezes mais apurado. Conseguiram chegar no local onde estava armazenado", destacou.

Para o secretário e comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Sylvio Guerra, a operação enfraqueceu drasticamente o Comando Vermelho.

"Essa apreensão recorde é resultado de uma ação cirúrgica da Polícia Militar, evidenciando toda a capacidade técnica e operacional. Através do planejamento, inteligência e da atuação especializada do BAC e de todas as unidades envolvidas na operação, atingimos um resultado expressivo para enfraquecimento de organizações criminosas, principalmente, sem efeitos colaterais. Com isso, a PM aplica mais um duro golpe no tráfico de drogas", contou.

A contagem começou durante a tarde desta terça e terminou apenas na madrugada desta quarta-feira (8). Parte significativa do material foi localizada após os agentes identificarem mudança de comportamento do cão Hulk, da raça pastor belga de malinois, em uma construção.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas e recuperados 26 veículos, entre carros e motocicletas. Um suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado para o Hospital de Bonsucesso, onde segue internado sob custódia.

Mais de 250 agentes estiveram na região para coibir a ação de criminosos e reprimir roubos de veículos e de cargas. Participaram da operação equipes do BAC, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do 22º BPM (Maré), além do Grupamento Aeromóvel (GAM).

A maior apreensão de drogas do país havia ocorrido em 2021, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 36,5 toneladas no Estado do Mato Grosso do Sul.

Ação em Realengo

Além do término da contagem das drogas, outra ação envolvendo policiais militares na madrugada desta quarta-feira (8) terminou com quatro suspeitos baleados, em Realengo, na Zona Oeste.

A corporação informou que equipes do 14º BPM (Bangu) receberam denúncias sobre homens armados na Rua Barão do Triunfo. Os agentes estiveram no local e entraram em confronto com criminosos. Quatro homens ficaram feridos, sendo socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer.

De acordo com a PM, um dos baleados é uma liderança do tráfico na Vila Vintém, também na Zona Oeste. Dois fuzis, duas pistolas e drogas foram apreendidos.

* Com a estagiária Ágatha Araújo, com supervisão do repórter Romulo Cunha

