João Pedro Hassan de Gusmão Lobo foi preso por estuprar uma adolescente em um bar, em Botafogo - Divulgação / PCERJ

João Pedro Hassan de Gusmão Lobo foi preso por estuprar uma adolescente em um bar, em BotafogoDivulgação / PCERJ

Publicado 08/04/2026 21:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (8), um homem investigado por estuprar uma adolescente no banheiro de um bar localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O crime teria acontecido na última segunda-feira (6).

De acordo com a corporação, agentes da 10ª DP (Botafogo) cumpriram o mandado de prisão temporária contra João Pedro Hassan de Gusmão Lobo, apontado como autor do crime. Segundo as investigações, eles estavam em um segundo encontro.

Inicialmente, eles se encontraram próximo à escola da adolescente e, em seguida, foram para um shopping do bairro, onde fizeram uma refeição. No local, João passou a insistir para que eles ficassem a sós em algum lugar mais reservado, o que foi negado pela vítima.

Durante este período, ele chegou a sugerir para que eles fossem para o estacionamento do estabelecimento, recebendo novas negativas por parte da adolescente. Depois, eles foram a um bar da região. No local, João voltou a insistir para que eles fossem ao banheiro juntos.

Em dado momento, a vítima se dirigiu sozinha ao banheiro feminino. Ela foi seguida e trancada no local por João, que tomou o celular dela. De acordo com a Polícia Civil, ele usou força física para impedir que a adolescente deixasse o local e obrigou ela a fazer sexo com ele, mesmo diante dos pedidos dela para que parasse.

Após o abuso sexual, a adolescente compareceu à delegacia com a mãe. Na unidade policial, ela prestou depoimento e foi encaminhada para realizar um exame de corpo de delito, que confirmou o relato.

Após a expedição do mandado de prisão por estupro qualificado, João Pedro foi preso sem resistência e conduzido à delegacia. As investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.