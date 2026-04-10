Publicado 10/04/2026 00:00

O Detran-RJ afirmou que não irá emplacar veículos autopropelidos, mesmo após decreto da Prefeitura do Rio exigir a medida. O órgão alega seguir norma federal, criando um impasse entre regras locais e nacionais sobre fiscalização e regularização desses veículos.

O fechamento do espaço aéreo de São Paulo após pane técnica expôs a dependência do país de poucos centros operacionais. Quando um hub para, o efeito se espalha pela malha aérea, desorganiza conexões e pressiona todo o sistema de transporte nacional.