Mariano Páez foi filmado em um bar imitando um macaco - Reprodução/Redes sociais

Mariano Páez foi filmado em um bar imitando um macacoReprodução/Redes sociais

Publicado 03/04/2026 17:20 | Atualizado 03/04/2026 20:35

Veja o vídeo abaixo. Rio - Mariano Páez, pai da argentina Agostina Páez, ré por racismo contra funcionários de um bar na Zona Sul do Rio , aparece em um novo vídeo fazendo gestos que imitam um macaco, os mesmos praticados pela filha no Brasil. As imagens viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (3), menos de 24 horas após Agostina chegar ao país de origem, depois de mais de dois meses detida no Rio.

No registro, Páez aparece dentro de um bar na Argentina imitando o animal. As imagens foram divulgadas por um site local. "Eu tenho asco do Estado. Não vivo da política. Sou empresário, milionário e agiota. E narco…", diz ele na gravação.

Veja o vídeo:

Pai de argentina ré por racismo imita gesto de macaco um dia depois da soltura da filha



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/8Dk1ugN2Gt — Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2026





Essa não é a primeira vez que o pai da argentina se envolve em polêmica. Empresário do setor de transportes na Argentina,



De acordo com o portal argentino Info del Estero, Mariano é acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, a advogada Estefanía Budan, em novembro do ano passado. O motivo das agressões não foi esclarecido. O empresário foi colocado em liberdade após obter habeas corpus e atualmente utiliza tornozeleira eletrônica. Ele também cumpre medidas cautelares e está proibido de se aproximar da vítima e de pessoas próximas a ela.



Agostina, por sua vez, entrou com um processo contra a vítima, alegando que foi exposta nas redes sociais juntamente com a irmã. O caso ainda tramita na Justiça argentina.



Relembre o caso



O episódio envolvendo Agostina aconteceu no início de janeiro deste ano. À polícia, a vítima, um funcionário de um bar em Ipanema, relatou que a turista argentina apontou o dedo em sua direção e o chamou de "negro" de forma discriminatória, após uma confusão envolvendo o valor da conta. Ao deixar o estabelecimento, Agostina teria feito gestos de macaco e reproduzido sons do animal.

Durante participação em um programa ao vivo no país, Mariano afirmou que o vídeo "foi feito com inteligência artificial". Ele também alegou que pediram "5 milhões de dólares" para que o material não fosse divulgado.Essa não é a primeira vez que o pai da argentina se envolve em polêmica. Empresário do setor de transportes na Argentina, ele já ficou preso por um mês pelo crime de violência de gênero De acordo com o portal argentino Info del Estero, Mariano é acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, a advogada Estefanía Budan, em novembro do ano passado. O motivo das agressões não foi esclarecido. O empresário foi colocado em liberdade após obter habeas corpus e atualmente utiliza tornozeleira eletrônica. Ele também cumpre medidas cautelares e está proibido de se aproximar da vítima e de pessoas próximas a ela.Agostina, por sua vez, entrou com um processo contra a vítima, alegando que foi exposta nas redes sociais juntamente com a irmã. O caso ainda tramita na Justiça argentina.O episódio envolvendo Agostina aconteceu no início de janeiro deste ano. À polícia, a vítima, um funcionário de um bar em Ipanema, relatou que a turista argentina apontou o dedo em sua direção e o chamou de "negro" de forma discriminatória, após uma confusão envolvendo o valor da conta. Ao deixar o estabelecimento, Agostina teria feito gestos de macaco e reproduzido sons do animal.

A argentina afirmou que reagiu daquela forma após supostos gestos obscenos feitos por pessoas que trabalhavam no bar, mas disse que se arrependeu posteriormente do comportamento.