Mariano Páez foi filmado em um bar imitando um macacoReprodução/Redes sociais
Pai de argentina ré por racismo imita gesto de macaco um dia depois da soltura da filha— Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2026
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Essa não é a primeira vez que o pai da argentina se envolve em polêmica. Empresário do setor de transportes na Argentina, ele já ficou preso por um mês pelo crime de violência de gênero.
De acordo com o portal argentino Info del Estero, Mariano é acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, a advogada Estefanía Budan, em novembro do ano passado. O motivo das agressões não foi esclarecido. O empresário foi colocado em liberdade após obter habeas corpus e atualmente utiliza tornozeleira eletrônica. Ele também cumpre medidas cautelares e está proibido de se aproximar da vítima e de pessoas próximas a ela.
Agostina, por sua vez, entrou com um processo contra a vítima, alegando que foi exposta nas redes sociais juntamente com a irmã. O caso ainda tramita na Justiça argentina.
Relembre o caso
O episódio envolvendo Agostina aconteceu no início de janeiro deste ano. À polícia, a vítima, um funcionário de um bar em Ipanema, relatou que a turista argentina apontou o dedo em sua direção e o chamou de "negro" de forma discriminatória, após uma confusão envolvendo o valor da conta. Ao deixar o estabelecimento, Agostina teria feito gestos de macaco e reproduzido sons do animal.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), ela compareceu à Central de Monitoração Eletrônica após pagar caução equivalente a 60 salários mínimos, cerca de R$ 97 mil.
Embora tenha sido autorizada a voltar para a Argentina, a ré, que também é advogada, deverá manter seus endereços e contatos atualizados por meio de seu advogado, comprometendo-se a atender a todas as intimações. O valor da caução funciona como garantia de cumprimento de eventual pena imposta pela Justiça fluminense.
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