Helicóptero cai no mar da praia da Barra da Tijuca, na manhça desta sexta-feira (3) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Helicóptero cai no mar da praia da Barra da Tijuca, na manhça desta sexta-feira (3)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/04/2026 11:58 | Atualizado 05/04/2026 10:41

Rio - Um helicóptero modelo Robinson 44 caiu no mar da praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, entre os postos 3 e 4, na manhã desta sexta-feira (3). O acidente aconteceu perto da faixa de areia, na altura do condomínio Vivendas da Barra.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três tripulantes, o piloto da aeronave, identificado como o policial civil Adonis de Oliveira, e dois turistas canadenses saindo conscientes da aeronave. Segundo o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas da região prestaram o primeiro atendimento, com apoio de uma moto aquática que passava pelo local, realizando o socorro imediato das vítimas, que foram colocadas na faixa de areia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três tripulantes, o piloto da aeronave, identificado como o policial civil Adonis de Oliveira, e dois turistas canadenses saindo conscientes da aeronave. Segundo o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas da região prestaram o primeiro atendimento, com apoio de uma moto aquática que passava pelo local, realizando o socorro imediato das vítimas, que foram colocadas na faixa de areia.

Ainda de acordo com a corporação, militares foram acionados por volta das 11h20. Os três ocupantes receberam atendimento e não sofreram ferimentos. O filho do piloto, Hugo Ferreti de Oliveira, disse em entrevista ao DIA que levou um susto quando soube do acidente, mas que os anos de experiência do pai com voos fez a diferença para evitar um desfecho trágico: "Levei um susto, fiquei com medo, mas minutos depois soube que ele pousou em segurança por ser muito experiente e habilidoso".

O estudante mineiro Benjamin Bismarker, de 18 anos, estava no mar com a namorada no momento da queda e relatou o susto. "Ele pousou retinho na água, achei que não ia dar nada, mas aí veio uma onda e ele virou do avesso, quebrou tudo. Foi assustador, deu um 'tremidaço' na água", contou o jovem, que passa férias na casa da tia em frente ao local do acidente. Benjamin relatou ainda que surfistas e banhistas nadaram rapidamente para ajudar antes mesmo da chegada dos bombeiros.



O bancário Paulo Henrique Araújo, de 57 anos, que passava o dia na praia, descreveu a movimentação logo após a queda. "Quando eu vi, já estava debaixo d'água. É uma cena diferente ver uma pessoa saindo do mar com os bombeiros do lado. Eles chegaram bem, se abraçaram e depois foram embora", relatou. Paulo destacou que a notícia se espalhou rapidamente pela areia, atraindo a atenção de quem frequentava o local.

Quem também observou a aproximação da aeronave foi o servidor público Fernando Hazuki, de 53 anos e destacou a precisão do pouso em uma área isolada da água. "O piloto foi muito bom, porque essa parte da praia estava vazia. Tinha gente dos dois lados, surfistas e pessoas mergulhando, mas onde ele pousou não tinha ninguém. Foi bem certinho", afirmou Fernando. "Ele parou perto da água, meio plano, e aí bateu. Nisso que bateu, girou e virou para o lado do piloto".

A aeronave foi desvirada e retirada do mar na tarde desta sexta-feira. Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que bombeiros conseguem desvirar helicóptero que caiu no mar da praia da Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (3).



Crédito: Manuella Viegas/Agência O Dia pic.twitter.com/DuuxRGT4Vd — Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2026

Os envolvidos prestaram depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso será investigado.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-DEM, na Barra da Tijuca.



Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

*Colaborou estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão das repórteres Manuella Viegas e Thalita Queiroz