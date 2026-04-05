Reforma transformou local em ponto de convivência, prática esportiva e lazer - Divulgação / Prefeitura do Rio

Reforma transformou local em ponto de convivência, prática esportiva e lazer Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 05/04/2026 08:06

Rio - A reforma do Campo do Cajueiro foi inaugurada em Madureira, na Zona Norte da cidade, nesta sábado (4). A intervenção transformou o local em um novo ponto de convivência, prática esportiva e lazer.

Segundo a Prefeitura do Rio, o projeto recebeu um investimento de cerca de R$ 1,9 milhão e contemplou a requalificação de uma área de mais de 3 mil metros quadrados.

As equipes iniciaram os trabalhos com a demolição de estruturas antigas, incluindo a retirada de alambrados, pavimentos deteriorados, restos de grama e quiosques, preparando o terreno para a implantação de uma nova infraestrutura.

A partir dessa etapa, a obra avançou para a reconstrução completa do campo e de seu entorno. O espaço recebeu grama sintética nova, instalação de traves e um novo sistema de alambrado com portões, garantindo mais qualidade e segurança para a prática esportiva. Além disso, foi implantado um sistema de drenagem com tubos de PVC, essencial para o escoamento da água da chuva e para a preservação do campo ao longo do tempo.

Outro destaque foi a reforma completa dos vestiários, que passaram a contar com espaços adequados para uso masculino, feminino e para pessoas com deficiência. Houve ainda a recuperação das arquibancadas, pintura geral dos muros e fachadas, e melhorias estruturais, como o reforço do muro de arrimo e a implantação de nova cobertura na área do palanque.

No entorno, novas calçadas em concreto e áreas com piso intertravado, melhoram a circulação e a acessibilidade. O espaço também ganhou bancos, mesas para jogos, bicicletário e uma área de convivência mais estruturada.

A obra também contemplou a criação de um novo parquinho infantil, com instalação de brinquedos e piso adequado, além da implantação de equipamentos da Academia Carioca. Como parte da reestruturação, foram construídos 10 novos quiosques, organizando melhor o comércio local.

A intervenção ficou a cargo da Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), vinculada à Secretaria de Infraestrutura.



Além do Campo do Cajueiro, a secretaria também deu início a outra obra do programa Bairro Maravilha, desta vez na Rua Carneiro de Mendonça, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da cidade. Com investimento de R$ 2,5 milhões, o projeto vai contemplar serviços de infraestrutura urbana e pavimentação em uma extensão de 537 metros, totalizando uma área de mais de 6 mil metros quadrados.

Além da Rua Carneiro de Mendonça, a Rua Agrário de Menezes também receberá melhorias, impactando cerca de 900 moradores da região, que passarão a contar com uma infraestrutura mais adequada, segura e duradoura.



Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, as obras começam na próxima segunda-feira (6). Antes da aplicação do novo pavimento, será implantado um sistema de drenagem para reduzir pontos de alagamento, evitar o desgaste precoce do asfalto e minimizar transtornos em períodos de chuva. Além disso, o projeto contempla sistemas de água e esgoto para a região.



Na sequência, será realizada a pavimentação das ruas e requalificação das calçadas. O prazo estimado para a conclusão das obras é o primeiro semestre de 2027.