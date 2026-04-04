Tiroteio entre criminosos assustou moradores na Vila Kennedy, em Bangu, neste sábado (4) - Reprodução/Redes sociais

Tiroteio entre criminosos assustou moradores na Vila Kennedy, em Bangu, neste sábado (4)Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/04/2026 21:02

Rio - Um homem acabou ferido durante uma troca de tiros entre criminosos rivais na comunidade Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (4). O intenso tiroteio aconteceu em plena luz do dia, em uma região com grande movimentação devido à distribuição de caixas de bombons para crianças da comunidade, em uma celebração antecipada da Páscoa.

De acordo com a Polícia Militar, o ferido foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O policiamento está reforçado na área.



Segundo informações iniciais, o confronto envolveu milicianos e integrantes do Comando Vermelho (CV), facção que atualmente domina a região. O objetivo dos paramilitares seria invadir a comunidade.



