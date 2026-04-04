Criminosos atearam fogo em dois carros na Vila do Sapê, em Curicica - Reprodução/Redes sociais

Criminosos atearam fogo em dois carros na Vila do Sapê, em CuricicaReprodução/Redes sociais

Publicado 04/04/2026 21:38 | Atualizado 04/04/2026 21:40

Rio - Moradores da Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, voltaram a viver momentos de tensão neste sábado (4). Criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a comunidade, atualmente dominada por milicianos.

Antes de colocarem a incursão em prática, os suspeitos foram flagrados por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), que realizavam patrulhamento na Estrada dos Bandeirantes. Houve troca de tiros, e os criminosos fugiram em direção à Cidade de Deus.



Em outro momento, um blindado da Polícia Militar que estava dentro da Vila Sapê foi atacado por drone que lançou granadas contra o veículo, uma tática que vem sendo utilizada por criminosos nos últimos meses.



Posteriormente, policiais localizaram dois veículos em chamas na entrada da comunidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Um morador registro o momento em que o veículo é tomado pelo fogo. Confira:

Vila Sapê, Curicica

Traficantes do CV, voltaram a atacar a Vila sapê nessa madrugada, os traficantes incendiaram o carro de um morador.



Acho engraçado os traficantes do CV, estão fazendo guerra pesada em Jacarepaguá e o estado não faz nada. pic.twitter.com/7EStrn1QPQ — Milícia RJ News (@RjMilicia) April 4, 2026

O policiamento segue reforçado na região.

Clima instável na região



Diante de uma iminente invasão, o clima em alguns pontos de Curicica está instável. Na tarde da última quinta-feira (2), o policial militar Jonathan Soares Lucas , de 39 anos, que estava de folga, acabou baleado na comunidade Dois Irmãos. Informações iniciais apontam que ele teria entrado por engano na região.

O carro do agente acabou atingido por diversos disparos. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Segundo o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, o estado de saúde do sargento é grave. Diante da gravidade, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para doação de sangue . O policial, que é lotado no 41º BPM (Irajá), precisa urgentemente dos tipos A+, A-, O+ e O-.



