Carro do agente foi atingido por disparos - Reprodução

Carro do agente foi atingido por disparosReprodução

Publicado 03/04/2026 06:51

Rio - O policial militar Jonathan Soares Lucas, que estava de folga, foi baleado na tarde desta quinta-feira (2) na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste. Informações iniciais apontam que ele teria entrado por engano na região.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam a ocorrência. De acordo com a corporação, o carro do agente acabou atingido por diversos disparos. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.

De acordo com a direção da unidade, o paciente foi atendido e transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge no final da tarde. O estado de saúde dele é estável.



O policiamento segue intensificado na região.