Carro do agente foi atingido por disparosReprodução

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Rio - O policial militar Jonathan Soares Lucas, que estava de folga, foi baleado na tarde desta quinta-feira (2) na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste. Informações iniciais apontam que ele teria entrado por engano na região.
Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam a ocorrência. De acordo com a corporação, o carro do agente acabou atingido por diversos disparos. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.
De acordo com a direção da unidade, o paciente foi atendido e transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge no final da tarde. O estado de saúde dele é estável.

O policiamento segue intensificado na região.