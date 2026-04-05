Lukas Pereira confessou as agressões após depoimento contraditório - Divulgação

Lukas Pereira confessou as agressões após depoimento contraditórioDivulgação

Publicado 05/04/2026 10:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (4), um homem acusado de matar a enteada Maya Costa Cipriano, de 1 ano e 9 meses, na Comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, Zona Sudoeste. O padrasto, Lukas Pereira do Espírito Santo, foi detido após apresentar um depoimento contraditório e, no final, confessar as agressões.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em conjunto com equipes da 29ª DP (Madureira), o autor estava sozinho com a vítima e, diante do choro da criança, teria se irritado e a atingido com golpes na região abdominal. O caso aconteceu na última quinta-feira (2).





Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio. As investigações prosseguem para completo esclarecimento dos fatos e eventuais novas responsabilizações criminais. Logo após as agressões, a menina apresentou quadro grave, sem que o padrasto prestasse imediato socorro, avisando a mãe apenas por meio de mensagem. A criança chegou a ser encaminhada para UPA de Madureira, mas já chegou sem vida à unidade. Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio. As investigações prosseguem para completo esclarecimento dos fatos e eventuais novas responsabilizações criminais.



