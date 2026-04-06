Rodrigo Cavalcanti foca nos exercícios sempre e se sente muito bem - Arquivo pessoal

Rodrigo Cavalcanti foca nos exercícios sempre e se sente muito bemArquivo pessoal

Publicado 06/04/2026 00:00

fotogaleria Se você é daqueles que gostam de não fazer nada ou ficar de pernas para o ar no sofá vendo televisão o tempo todo saiba que nem sempre isso é bom. Afinal, o corpo precisa de movimento até para se equilibrar e não estamos falando de uma maratona, nem levantamento de pneus ou coisas similares. Em 6 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física e é importante frisar que fazer exercícios pode ser um grande grito de liberdade e saúde, principalmente para quem sempre foi sedentário e hoje quer uma qualidade de vida melhor.Algumas pessoas tratam o exerccio como uma punição por algo que comeu demais ou uma tarefa muito chata. A ciência, porém, mostra que o corpo humano é uma máquina feita para a dinâmica. Quando você se mexe, acontece uma verdadeira festa química no seu cérebro. O gestor comercial Rodrigo Ramos Cavalcanti, de 40 anos, que hoje vive uma das melhores fases da sua sua vida, com sorriso estampado no rosto, que o diga. Atualmente, ele exibe um corpo atlético distribuído em 80 quilos e abdomêm trincado, mas as pessoas não imaginam a luta que travou por décadas contra a obesidade (Rodrigo chegou a pesar 147 quilos).

Ele conta que, na adolescência, inspirado pelo avô militar, estudou durante três anos para concursos. Aos 16 anos passou para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), da Aeronáutica. No entanto, ficou reprovado na parte física, por estar 13 quilos acima do permitido. "Entrei com recurso e eles me deram 12 dias para chegar ao peso. Eu perdi 12 quilos, nos 12 dias, e fui reprovado por apenas um quilo a mais", lembra Rodrigo, que diante do episódio frustrante decidiu fazer cirurgia bariátrica.

"Fiz a cirurgia e adotei os protocolos de emagrecimento, como procedimentos estéticos e, assim, a autoestima e o peso ideal foram voltando". Mas a cirurgia foi apenas o pilar inicial de um processo complexo, que envolvia equilibrio do corpo e da mente. O problema, segundo Rodrigo, é que ele, à época, estava focado apenas nos resultados, mas não se apaixonou pelo processo."Eu amava estar magro, com o corpo bonito, definido, mas eu comecei a não focar no processo, só no resultado. E aí, engordei novamente", recorda.



Virada de chave

Em 2017, obeso novamente, mesmo depois de ter feito a bariátrica, ele estava infeliz por ter engordado. Além de não se aceitar fisicamente, pensava que não tinha mais alternativas. "Foi quando procurei ajuda médica e, naquele ano, comecei a me tratar com o doutor Douglas Tigre. No início eu estava descrente que conseguiria bons resultados, admito, mas, mesmo com dúvidas, entrei de corpo e alma. Então veio a grande vitória mediante o fato de eu ter, finalmente, começado a me 'apaixonar pelo processo'. Para emagrecer e manter a forma há a necessidade de uma profunda mudança de comportamento, hábitos e pensamentos. É adotar um novo estilo de vida", explica Rodrigo, fazendo questão de agradecer também ao seu personal, Dênis, que o acompanha, incansavelmente, desde 2009.

Para quem ´pensa que Rodrigo sofre hoje em dia para cumprir protocolos de emagrecimento, dietas, e permanecer com 80 quilos, ledo engano. Ele garante que dá para manter a boa forma de maneira leve e agradável. "Quem me conhece sabe que treinar (musculação) para mim é uma terapia. Faço de boa vontade, com satisfação. A alimentação também é maravilhosa. como o que eu gosto, sem radicalismos. O radicalismo alimentar não dá bons resultados a longo prazo", adverte.



Dois acidentes e mais voltas por cima



No início de 2025, Rodrigo sofreu um acidente grave de moto. Um motorista, distraído ao celular na direção de um carro, atropelou a moto que Rodrigo conduzia, na Barra da Tijuca, mas nem assim ele perdeu o foco nos exercícios. Logo que o médico liberou voltou para a academia. E acredita que corpo são, mente sã. "A maior mudança foi perceber como os dois andam conectados. No corpo, sinto muito mais energia, menos dores e uma disposição que não tinha antes. Na mente, a diferença é ainda maior, além de diminuir a ansiedade e o estresse do dia a dia, a aceitação da minha imagem e o resgate da autoestima interferiram em todas as áreas da minha vida, proporcionando mais confiança, bem estar e estabilidade."Para aqueles que não são muito chegados, Rodrigo fez uma lista de suporte para quem quer colocar a atividade em sua rotina



- Priorizar a sua realização pessoal;

- Ignorar e superar todos os pensamentos negativos e as más influências;

- Buscar apoio pessoal e orientação profissional;

- Entender a pressa como inimiga;

- Ter a compreensão de que estará iniciando um processo que mudará o resto da sua vida para melhor e que tudo valerá a pena

Dieta sem radicalismo

Rodrigo diz que o equilíbrio é essencial, mas isso é erradamente confundido por abdicar dos prazeres gastronômicos, quando na verdade deve servir para evitar excessos e orientar compensações. "Eu, por exemplo, não me permito ser o chato que não pode comer nada, que anda sempre com marmitinha, que não vai a qualquer lugar, muito pelo contrário, não deixo de comer doces, ir a rodízios, me permitir beliscar algumas besteiras, mas sempre consciente de que não devo exagerar e que posso equilibrar com os exercícios". Para Rodrigo, criar pequenas metas ajudam muito na manutenção do foco, como por exemplo entrar em alguma roupa que não cabia mais (ou que não pode comprar), pensar em algum evento no qual você já deseja notar alguma diferença (menos peso, mais musculo, etc).



Engenheira de produção e moradora do Engenho Novo, Lidia Silva, de 38 anos, também conseguiu se encontrar com o movimento. Ela conta que faz musculação há cerca de 15 anos, mas somente nos últimos dois passou a levar mais a sério a atividade. "Eu intercalava períodos indo à academia e parando. E isso refletia diretamente no meu peso. Eu pesava 85 quilos em julho de 2025 e não estava feliz com meu peso", conta.

"Naquele mês de julho comecei a tomar tizerpatida e levar a sério os exercícios físicos. Passei também a fazer aeróbico, a correr, dentro e fora da academia. Como resultado, eu emagreci 24 quilos em menos de quatro meses. Minha meta é manter esse peso", explica Lidia, revelando que também intensificou a dieta, mas que não é radical. "Eu evito alimentos que engordam, não como açúcar de jeito algum, por exemplo . Mas, uma vez ou outra, como uma besteira, uma pizza. Acho que o segredo é não ser radical na alimentação. Esse radicalismo só contribui para o efeito sanfona", acredita.

Corpo responde à organização alimentar



Nutricionista especializado em metabolismo, emagrecimento e nutrição esportiva, Lucas Moraro, que atua há mais de seis anos na área clínica e esportiva, fala da importância de se aliar alimentação ao treino. "Alimentar-se bem e treinar não é só sobre estética, e sim sobre como você se sente todos os dias. Quando você organiza sua alimentação, seu corpo responde rápido. Você sente mais energia, menos cansaço ao longo do dia e sua cabeça funciona melhor. Quando começa a treinar com consistência, seu corpo fica mais disposto, mais forte e até tarefas simples ficam mais leves. O sono melhora, o humor melhora. Seu nível de energia deixa de oscilar o tempo todo. E aos poucos, coisas que antes eram difíceis começam a ficar naturais", explica o profisisional, acrescentando que não é sobre mudar tudo de uma vez, mas criar um padrão que o corpo reconhece e responde.

Ao longo da carreira, jele já atendeu mais de 15 mil pacientes, incluindo pessoas em busca de emagrecimento saudável, melhora da saúde metabólica e otimização da composição corporal. Seu trabalho também alcança o cenário internacional, com pacientes acompanhados em mais de 10 países. Lucas também construiu uma trajetória dentro do esporte, tendo competido no fisiculturismo por sete anos. Hoje aplica essa experiência na preparação de atletas, sendo responsável por mais de 450 títulos conquistados por competidores que orienta como nutricionista.

Autor de livros na área de nutrição esportiva e emagrecimento, também recebeu o Título Hélio Gracie, uma das mais relevantes honrarias esportivas concedidas a profissionais que contribuem para o desenvolvimento do esporte. Atualmente atende em consultórios no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador e na Barra da Tijuca, além de realizar atendimentos online para pacientes no Brasil e no exterior.

Acompanhamento nutricional

O nutrólogo Murillo Monteiro afirma que "No Dia Mundial da Atividade Física, é fundamental reforçar uma mensagem que vai muito além do simples se exercitar: saúde de verdade é construída pela integração entre movimento, alimentação adequada e acompanhamento médico especializado". De acordo com o profissional, a prática regular de atividade física é um dos pilares mais importantes para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemias. Além disso, promove melhora da saúde mental, da qualidade do sono, aumento da disposição e maior longevidade. No entanto, apesar de seus inúmeros benefícios, o exercício isolado nem sempre é suficiente para gerar resultados consistentes, especialmente quando não há suporte nutricional adequado.

Monteiro destaca que nesse contexto entra o papel do médico nutrólogo, atuando na avaliação global do paciente e na construção de estratégias que integrem alimentação, metabolismo e atividade física. "O corpo humano funciona como um sistema integrado, em que cada processo metabólico depende diretamente dos nutrientes disponíveis. Uma dieta desequilibrada pode comprometer não apenas o desempenho físico, mas também a recuperação muscular, a produção hormonal e até o sistema imunológico. A baixa ingestão proteica pode dificultar o ganho de massa muscular, deficiências de vitaminas e minerais reduzem energia e aumentam a fadiga, o excesso de carboidratos simples pode favorecer o acúmulo de gordura e dietas muito restritivas podem desacelerar o metabolismo. Ou seja, não basta treinar, é preciso nutrir corretamente o organismo para que ele responda de forma eficiente", afirma.

Segundo o profissional, o acompanhamento com nutrólogo faz diferença justamente por oferecer uma abordagem individualizada. "O especialista avalia exames laboratoriais, composição corporal, possíveis deficiências nutricionais, questões hormonais e metabólicas, além de fatores como inflamação, resistência à insulina e alterações do sono. A partir dessa análise, é possível traçar estratégias personalizadas que potencializam os resultados da atividade física e tornam o processo mais seguro e eficiente", pontua.

'Ferramenta essencial para viver melhor'



Para Bela Milagres, educadora física e nutricionista, em um cenário cada vez mais marcado pelo sedentarismo, excesso de estímulos digitais e altos níveis de estresse, a atividade física deixa de ser apenas uma escolha — e passa a ser uma ferramenta essencial para viver melhor. "No Dia Mundial da Atividade Física, celebrado em 6 de abril, o alerta é claro: o movimento é um dos maiores aliados da saúde, da autoestima e da longevidade. Muito além da estética, o exercício físico desempenha um papel fundamental no emagrecimento saudável. Diferente de soluções rápidas e restritivas, a prática regular contribui para a aceleração do metabolismo, preservação da massa muscular e melhora da composição corporal. O resultado vai além da balança: é sobre um corpo mais funcional, forte e equilibrado".

Milagres conta ainda que os impactos do exercício não são somente para o corpo. "A atividade física também é uma das principais estratégias naturais para melhora da saúde mental. Durante o exercício, o corpo libera substâncias como endorfina e serotonina, que promovem sensação de bem-estar, reduzem a ansiedade e aumentam a disposição. Isso reflete diretamente na autoestima, na motivação e na forma como o indivíduo se enxerga no dia a dia".

Ela fala que outro ponto importante é a relação direta com a longevidade. "Pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de desenvolver doenças crônicas como hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, além de manterem sua autonomia e qualidade de vida por mais tempo". De acordo com a profissional, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário começar com treinos intensos ou rotinas complexas.



"O primeiro passo pode ser simples: caminhar, se movimentar mais ao longo do dia, encontrar uma atividade que traga prazer. A consistência sempre será mais importante do que a intensidade. Cuidar do corpo é também cuidar da mente, da energia e da forma como se vive. Mais do que alcançar um objetivo estético, a atividade física proporciona algo muito mais valioso: confiança, autonomia e bem-estar", finaliza.



Saiba o que os exercícios produzem



Endorfina: O analgésico natural que te deixa leve

Dopamina: A recompensa que diz "isso foi legal, vamos de novo?"

Serotonina: O estabilizador de humor que mantém a ansiedade sob controle.



Algumas dicas

Se você não é fã da academia, o 6 de abril é o dia perfeito para mudar sua rotina. Atividade física é qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético. Algumas ideias para hoje:



O Desafio do Elevador: Ignore-o. Vá pelas escadas e sinta o coração bater o ritmo da vida.



Playlist de 15 Minutos: Coloque suas três músicas favoritas e dance na sala como se ninguém estivesse olhando (ou como se o mundo inteiro estivesse, se você for do tipo performático).



Reunião Itinerante: Se estiver em home office, faça aquela chamada de áudio caminhando pela casa.



Caminhada de 20 Minutos: O ar fresco e o sol (olha a Vitamina D!) fazem milagres pela produtividade.