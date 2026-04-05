Alana Anísio Rosa, 20 anos, foi atacada dentro de casa em São Gonçalo - Reprodução de vídeo

Alana Anísio Rosa, 20 anos, foi atacada dentro de casa em São Gonçalo Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2026 21:42

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, falou pela primeira vez sobre a tentativa de feminicídio que sofreu dentro de casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após ser esfaqueada mais de 15 vezes. O crime ocorreu em fevereiro, e ela permaneceu internada desde então. Ela postou um vídeo nas redes sociais da mãe para dar seu relato sobre o caso.



O agressor, Luiz Felipe Sampaio, invadiu a residência e atacou a vítima com diversos golpes de faca. A investigação aponta que ele não aceitava ser rejeitado por Alana. A primeira audiência do caso está marcada para o próximo dia 15, no Fórum de Alcântara, em São Gonçalo.

Veja o vídeo:



"Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não não seja aceito", disse Alana.



A jovem ainda afirmou que decidiu tornar sua história pública para alertar outras mulheres sobre os riscos. "O que aconteceu comigo não pode, não deve ser esquecido. Apesar de ter sobrevivido, como não acontece com muitas outras vítimas, continua sendo brutal o que aconteceu", afirmou.

"Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, no lugar onde a gente se sente mais segura, onde a gente deveria estar segura.", completou.