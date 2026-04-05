Alana Anísio Rosa, 20 anos, foi atacada dentro de casa em São Gonçalo Reprodução de vídeo
O agressor, Luiz Felipe Sampaio, invadiu a residência e atacou a vítima com diversos golpes de faca. A investigação aponta que ele não aceitava ser rejeitado por Alana. A primeira audiência do caso está marcada para o próximo dia 15, no Fórum de Alcântara, em São Gonçalo.
"Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não não seja aceito", disse Alana.
A jovem ainda afirmou que decidiu tornar sua história pública para alertar outras mulheres sobre os riscos. "O que aconteceu comigo não pode, não deve ser esquecido. Apesar de ter sobrevivido, como não acontece com muitas outras vítimas, continua sendo brutal o que aconteceu", afirmou.
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