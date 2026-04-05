Polícia Militar prende homem que esfaqueou outro na Tijuca, Zona Norte do Rio - Divulgação

Polícia Militar prende homem que esfaqueou outro na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 05/04/2026 20:56

Rio - Um homem acabou preso em flagrante após esfaquear outro dentro de um hortifruti na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu na manhã deste domingo (5). Policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e, após um cerco tático, conseguiram prender o agressor, que confessou o crime. A identidade dele não foi divulgada.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma UPA da região. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde dela. Informações iniciais indicam que a agressão teria sido motivada por ciúmes envolvendo uma mulher que estaria se relacionando com o agredido.



O caso será investigado pela 19ª DP (Tijuca).