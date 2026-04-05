Polícia Militar prende homem que esfaqueou outro na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação
O caso será investigado pela 19ª DP (Tijuca).
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Polícia Militar prende homem que esfaqueou outro na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação
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