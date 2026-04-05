John Kennedy teve o carro roubado na Zona Norte do RioLucas Merçon / Fluminense
Na delegacia, Diego Maciel de Oliveira Costa afirmou que foi à comunidade para recuperar o carro roubado a pedido do jogador. Para comprovar a versão apresentada, John Kennedy fez uma chamada de vídeo para o delegado, a fim de confirmar a veracidade dos fatos. Segundo o atleta, o carro foi roubado às 14h, na Rua Marechal Jofre, no Grajaú, e levado ao Complexo do Lins. Ainda de acordo com ele, Diego, que é morador da comunidade, foi acionado por ele para recuperar o veículo. A pessoa que dirigia o veículo no momento da abordagem dos bandidos teve o celular levado e ainda foi obrigada a fazer uma transferência de R$ 8 mil.
A ocorrência foi registrada como roubo na 19ª DP, e Diego acabou sendo liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil investiga agora quem foram os autores do crime.
Horas depois de ter o carro roubado, John Kennedy foi protagonista dentro de campo. O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols saíram apenas no segundo tempo. Tiago Cóser abriu o placar para o time da casa, mas o Tricolor reagiu pouco depois com John Kennedy, que marcou o gol de empate. Nos minutos finais, o Fluminense ainda pressionou em busca da virada, mas parou na trave em um chute de JK.
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