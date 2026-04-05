John Kennedy teve o carro roubado na Zona Norte do Rio - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy teve o carro roubado na Zona Norte do RioLucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/04/2026 16:11

Rio - O atacante do Fluminense, Jonh Kennedy, de 23 anos, teve o carro roubado no Méier, Zona Norte, na tarde de sábado (4). O atleta não estava com o veículo no momento do crime e soube do ocorrido enquanto ainda estava concentrado em Curitiba, onde horas depois jogaria contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo DIA, policiais do 3º BPM (Méier) estavam em patrulhamento quando avistaram um carro modelo Compass, sem placa, saindo de uma das ruas que dão acesso ao Complexo do Lins. Na altura da Rua Dias da Cruz, os agentes interceptaram o veículo. O homem que estava na direção e o automóvel foram levados à 19ª DP (Tijuca).



Na delegacia, Diego Maciel de Oliveira Costa afirmou que foi à comunidade para recuperar o carro roubado a pedido do jogador. Para comprovar a versão apresentada, John Kennedy fez uma chamada de vídeo para o delegado, a fim de confirmar a veracidade dos fatos. Segundo o atleta, o carro foi roubado às 14h, na Rua Marechal Jofre, no Grajaú, e levado ao Complexo do Lins. Ainda de acordo com ele, Diego, que é morador da comunidade, foi acionado por ele para recuperar o veículo. A pessoa que dirigia o veículo no momento da abordagem dos bandidos teve o celular levado e ainda foi obrigada a fazer uma transferência de R$ 8 mil.



A ocorrência foi registrada como roubo na 19ª DP, e Diego acabou sendo liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil investiga agora quem foram os autores do crime.

Jogador foi decisivo em campo



Horas depois de ter o carro roubado, John Kennedy foi protagonista dentro de campo. O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Os gols saíram apenas no segundo tempo. Tiago Cóser abriu o placar para o time da casa, mas o Tricolor reagiu pouco depois com John Kennedy, que marcou o gol de empate. Nos minutos finais, o Fluminense ainda pressionou em busca da virada, mas parou na trave em um chute de JK.