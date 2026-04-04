Paraná - O Fluminense empatou com o Coritiba por 1 a 1 no Couto Pereira, na noite deste sábado (4), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols ficaram para o segundo tempo. Tiago Cóser abriu o placar para o time da casa, mas o Tricolor conseguiu dar a resposta com John Kennedy, que deixou tudo igual no placar pouco depois. Nos minutos finais, o Flu passou perto da virada, mas a bola bateu na trave.
No primeiro tempo, o Tricolor chegou a marcar com Kevin Serna. Entretanto, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR, assinalou falta de Castillo no lance e anulou o gol.
A equipe de Zubeldía soma 20 pontos e agora aparece na terceira posição. O São Paulo, que goleou o Cruzeiro por 4 a 1 na rodada, aparece na vice-liderança do campeonato, com a mesma pontuação.
Agora, o Tricolor vira a chave para a Libertadores. O Fluminense enfrentará o Deportivo La Guaira na próxima terça-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), na Venezuela.
O Fluminense teve um início melhor de partida, acionando bastante Soteldo pelo lado esquerdo do campo. O venezuelano foi o responsável pela primeira grande chance da partida ao finalizar com perigo, aos 11 minutos, para fora.
Pouco depois, foi a vez de Arana arriscar, mas dessa vez a bola saiu para escanteio. Ganso foi para a cobrança, a bola foi desviada e sobrou para Serna finalizar com categoria para balançar as redes aos 17 minutos. No entanto, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR para revisar o lance, pegou uma falta de Castillo e anulou o gol tricolor.
A equipe de Zubeldía ainda seguiu melhor, mas sem incomodar tanto. Com o passar do tempo, o Coritiba conseguiu crescer na partida e obrigou Fábio a trabalhar em lances entre os 30 e 31 minutos. Passado esse período, a etapa inicial não teve mais emoção.
No retorno do intervalo, as duas equipes tiveram duas boas chances antes dos dez minutos. Josué descolou bom lançamento para Pedro Rocha, que entrou na área e devolveu para o camisa 10. Ele tocou para o lado e a bola chegou até Felipe Jonathan. O lateral-esquerdo finalizou de dentro da área, mas pegou mal e mandou para fora.
O Fluminense respondeu aos oito minutos. Martinelli descolou ótimo lançamento para Soteldo. A zaga não conseguiu fazer o corte, e o atacante avançou para invadir a área, limpou o marcador e ficou cara a cara com o goleiro, que salvou o Coxa.
A partida seguiu equilibrada, e o Coritiba conseguiu sair na frente. Ronier fez boa jogada individual e acionou Josué, que recebeu a bola pelo lado esquerdo e fez o cruzamento para a área. Tiago Cóser se antecipou a Guilherme Arana e apareceu para concluir aos 29 minutos.
A alegria do time da casa, porém, durou pouco. Isso porque John Kennedy deixou tudo igual aos 36. Após cobrança de falta de Guilherme Arana, o goleiro saiu mal, e a bola sobrou para o camisa 9 mandar de cabeça para o fundo da rede.
Na reta final de partida, o Tricolor passou muito perto da virada. John Kennedy fez boa jogada na área e finalizou. A bola bateu no goleiro e acertou a trave na sequência.
