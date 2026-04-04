John Kennedy beija o escudo após marcar para o FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Paraná - John Kennedy não ficou satisfeito com o 1 a 1 do Fluminense diante do Coritiba no Couto Pereira, neste sábado (4), pelo Brasileirão. Autor gol tricolor, ele destacou que o time criou muito para ficar no empate. Além disso, lamentou a oportunidade que perdeu na reta final, quando o goleiro desviou e a bola bateu na trave.
"Creio que não. Acho que a gente criou muito para sair no empate, muito para sair no empate. Nosso final de jogo, fui feliz de fazer o gol, mas tive outra chance. O goleiro foi bem, mas preciso melhorar. Óbvio que tem procurar fazer sempre os gols", disse John Kennedy, aos canais que transmitiram a partida.
"O empate ficou de bom tamanho para o Coritiba, eu acho, porque a gente criou chances claras e não matou o jogo", completou.
Na entrevista, o atacante também abordou o momento com a camisa do Fluminense. Nesta temporada, ele soma 19 partidas, sete gols e uma assistência.
"Estou muito feliz, mas como venho dizendo desde o início da temporada, é fruto de muito trabalho. Me empenhei ano passado, mas as coisas não foram como eu esperava. Nesse ano, me sinto muito bem, a confiança vem retornando aos poucos. É continuar trabalhando para fazer gols, ajudar o Fluminense, fazer uma grande temporada e ajudar a conquistar títulos também", finalizou John Kennedy.