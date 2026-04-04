Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 04/04/2026 08:22 | Atualizado 04/04/2026 08:27

sábado (4), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pode ajudar um deles a mudar esse panorama. Coritiba x Fluminense marca o encontro entre um time que tem dificuldade de vencer como mandante contra outro que ainda deixa a desejar como visitante no Brasileirão . A partida deste, pode ajudar um deles a mudar esse panorama.

Onde assistir a Coritiba x Fluminense



O duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão tem transmissão de TV Record, Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (streaming).



Como deve jogar o Coxa



Com apenas uma vitória e um empate em quatro partidas em casa no Brasileirão, a equipe do técnico Fernando Seabra busca se recuperar após dois tropeços. Para isso, conta com o retorno de Maicon, que estava suspenso no 1 a 1 com o Vasco.

Além do zagueiro, há a expectativa de contar com Breno Lopes e Wallisson, que foram poupados. A tendência é que o Coritiba jogue com: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.



Provável escalação do Tricolor

Já a equipe do técnico Luis Zubeldia tem o mesmo retrospecto como visitante: uma vitória, um empate e duas derrotas. Para vencer mais uma e seguir na busca da liderança, o Tricolor não poderá contar com Lucho Acosta, suspenso, assim como Canobbio e Samuel Xavier, poupados.



Sem três titulares, a escalação do Fluminense deve ser: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Soteldo); Savarino , Serna e John Kennedy.



Arbitragem no Couto Pereira



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)