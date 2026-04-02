John Kennedy marcou para o Fluminense contra o CorinthiansMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
John Kennedy completa 150 jogos pelo Fluminense e celebra gol em momento especial
Revelado em Xerém, atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2023
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