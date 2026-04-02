John Kennedy marcou para o Fluminense contra o Corinthians - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy marcou para o Fluminense contra o CorinthiansMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/04/2026 00:30 | Atualizado 02/04/2026 00:46

Rio - Cria de Xerém e herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy completou a marca de 150 jogos com a camisa do Fluminense de uma forma especial. O atacante marcou na vitória sobre o Corinthians , nesta quarta-feira (1), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão, e celebrou o momento.

"Marca muito importante para mim. Estou muito feliz de poder comemorar essa marca importante fazendo um gol. O Corinthians é muito qualificado e tem um time extremamente físico. Então é muito importante fazer esse gol (para ganhar confiança)", disse o camisa 9.

Revelado no Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. Desde então, passou por altos e baixos, sendo emprestado em duas ocasiões: para a Ferroviária no início de 2023 e para o Pachuca, do México, no início de 2025. O atacante, no entanto, resolveu mudar em 2026.

John Kennedy resolveu escrever um novo capítulo de sua história no Fluminense e virou a página em 2026. O atacante se reapresentou antes do previsto na pré-temporada e disputou o Carioca desde o início, ao lado do time alternativo. Ao todo, soma 18 jogos, seis gols e uma assistência.



Com 150 jogos pelo Fluminense, John Kennedy é o 13º jogador revelado em Xerém com mais partidas pelo profissional. Autor do gol do título da Libertadores de 2023, também conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024. Ele tem 28 gols, sendo o sexto jogador formado em Xerém com mais gols pela equipe principal.

Com a vitória, o Fluminense chega a 19 pontos, assume a vice-liderança provisória e iguala a pontuação do líder Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (2). O Tricolor volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Brasileirão.