Freytes, Acosta e Serna serão titulares do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Freytes, Acosta e Serna serão titulares do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/04/2026 10:18

Fluminense x Corinthians, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, marca o encontro de duas equipes que vivem momentos completamente diferentes na temporada e no Brasileirão. Em alta, o Tricolor segue na caça ao líder Palmeiras, enquanto o Timão busca encerrar a sequência de sete partidas sem vencer, sendo cinco rodadas do campeonato nacional.

Onde assistir a Fluminense x Corinthians



O clássico interestadual vai passar exclusivamente no Prime Vídeo (streaming).



Provável escalação do Tricolor



Com o período de treinos, o técnico Luis Zubeldía poderá colocar em campo praticamente o que tem de melhor. O único desfalque é Cannobio, que foi titular do Uruguai no empate em 0 a 0 com a Argélia, na terça-feira (31). Serna começa jogando.



A provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Castillo (John Kennedy) e Serna.



Como deve jogar o Timão



Já pelo lado de Dorival Júnior, há a expectativa da estreia de Lingard, que já pode ser titular. Entretanto, o técnico não contará com Hugo Souza e Carrillo, convocados, além de Raniele, suspenso e Memphis Depay, com lesão na coxa direita.



O provável time do Corinthians é: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Allan, André e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.



Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)