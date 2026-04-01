Fluminense x Corinthians, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, marca o encontro de duas equipes que vivem momentos completamente diferentes na temporada e no Brasileirão. Em alta, o Tricolor segue na caça ao líder Palmeiras, enquanto o Timão busca encerrar a sequência de sete partidas sem vencer, sendo cinco rodadas do campeonato nacional.
Onde assistir a Fluminense x Corinthians
O clássico interestadual vai passar exclusivamente no Prime Vídeo (streaming).
Provável escalação do Tricolor
Com o período de treinos, o técnico Luis Zubeldía poderá colocar em campo praticamente o que tem de melhor. O único desfalque é Cannobio, que foi titular do Uruguai no empate em 0 a 0 com a Argélia, na terça-feira (31). Serna começa jogando.
A provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Castillo (John Kennedy) e Serna.
Como deve jogar o Timão
Já pelo lado de Dorival Júnior, há a expectativa da estreia de Lingard, que já pode ser titular. Entretanto, o técnico não contará com Hugo Souza e Carrillo, convocados, além de Raniele, suspenso e Memphis Depay, com lesão na coxa direita.
O provável time do Corinthians é: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Allan, André e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.
Arbitragem no Maracanã
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES) Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.