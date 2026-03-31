Nonato em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - O volante Nonato, de 28 anos, entrou na Justiça contra o Internacional para cobrar o clube gaúcho em relação a uma dívida. De acordo com o portal "GE", o jogador cobra cerca de R$ 300 mil, devido a salários atrasados e também direitos de imagem.
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O Colorado comunicou que recebeu nesta segunda (dia 30) a notificação e que seu departamento jurídico já está avaliando a situação. Nonato e o clube gaúcho já tinham feito um acordo para negociar a dívida e as partes estabeleceram um financiamento em 15 parcelas.
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A defesa de Nonato afirma que o Internacional só desembolsou o pagamento de seis parcelas. A última teria sido paga entre 2023 e 2024. Além do valor, o meia também exige juros, atualização monetária e despesas legais.
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Nonato chegou ao Internacional em 2018 ainda como atleta de base. Ele seguiu no clube gaúcho até ser emprestado ao Fluminense em 2021, em sua primeira passagem. O meia passou por Ludogorets, da Bulgária, pelo Santos, até voltar ao Tricolor em 2024. 