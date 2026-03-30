Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Bernal evolui em recuperação, mas desfalca Fluminense contra Corinthians
Caso é tratado com cautela pelo departamento médico tricolor
Ausente de treinos com o grupo, Savarino vira dúvida para encarar o Corinthians
Venezuelano, de 29 anos, não tem aparecido em fotos de últimas atividades tricolores
Bernal evolui em recuperação, mas desfalca Fluminense contra Corinthians
Caso é tratado com cautela pelo departamento médico tricolor
Com meta alta de venda de jogadores, Fluminense pode negociar titulares
Diretoria tricolor já recusou propostas no início do ano, mas porque valores foram baixos
Cano volta após cinco meses e encontra cenário quase inédito no Fluminense
Recuperado de lesão, centroavante deve ficar à disposição contra o Corinthians
John Kennedy, do Fluminense, lidera ranking de finalizações certas no Brasileirão
Com 13 arremates no gol, atacante tricolor ostenta o menor índice de erro entre os dez primeiros da lista
Fluminense aproveita pausa para aprimorar parte física antes de maratona
Tricolor terá sequência pesada com jogos em três competições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.