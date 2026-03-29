Germán Cano sofreu entorse no joelho direito durante a pré-temporada, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Cano volta após cinco meses e encontra cenário quase inédito no Fluminense
Recuperado de lesão, centroavante deve ficar à disposição contra o Corinthians
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John Kennedy, do Fluminense, lidera ranking de finalizações certas no Brasileirão
Com 13 arremates no gol, atacante tricolor ostenta o menor índice de erro entre os dez primeiros da lista
Fluminense aproveita pausa para aprimorar parte física antes de maratona
Tricolor terá sequência pesada com jogos em três competições
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Joia de Xerém rompe o ligamento cruzado pela segunda vez
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