Loiola após título da Taça Guanabara de 2026 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Loiola após título da Taça Guanabara de 2026Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/03/2026 09:05 | Atualizado 28/03/2026 15:10

Rio - O Fluminense já decidiu o destino do zagueiro Loiola, de 20 anos. Considerado uma promessa das categorias de base de Xerém, o defensor será emprestado ao New York City FC, dos Estados Unidos, em acordo válido até o encerramento de 2026, segundo o "ge". A negociação foi acelerada para ser concretizada antes do fechamento da janela de transferências da Major League Soccer (MLS).



O movimento busca solucionar uma indefinição na carreira do jovem atleta. Com contrato renovado até 2028, Loiola já não possui idade para atuar no sub-20 e vinha encontrando poucas oportunidades no elenco profissional sob o comando de Luis Zubeldía. No novo clube, a tendência é que ele inicie sua trajetória pela Liga Next Pro (uma divisão de desenvolvimento da MLS) para ganhar minutagem e maturidade.



Diferente de outros casos, a burocracia não deve ser um entrave: o jogador já possui visto norte-americano devido à disputa do Mundial de Clubes de 2025, de acordo com a informação divulgada inicialmente pelo perfil "Fluminense Stuff". Assim, a viagem para os exames médicos e a assinatura do contrato devem ocorrer em breve.



No clube desde os 11 anos, Loiola sempre foi tratado como uma joia interna, destacando-se pela velocidade. Em 2022, foi um dos pilares do time sub-17 que conquistou o Torneio Leonel Sánchez Lineros, no Chile.



