Guilherme Arana em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guilherme Arana em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/03/2026 11:16

Rio - O lateral-esquerdo do Fluminense, Guilherme Arana, de 28 anos, comemorou o período de dez dias sem jogos que o clube carioca teve nessa paralisação da data Fifa. Na opinião do atleta, o descanso foi fundamental para a maratona de partidas que o Tricolor irá encarar antes da Copa do Mundo.

"Importante esse tempo que tivemos, dois, três dias para dar uma relaxada. São sequências de jogos agora. São 18 jogos em dois meses. Quarta e domingo. A volta sempre é triste (risos), tem trabalhos físicos, mas é importante para a sequência. Manter o desempenho. Esse vem sendo o trabalho. Alguns ajustes que podemos fazer, com tempo para trabalhar. Melhorar algumas dificuldade que temos dentro dos jogos. Agora podemos ajustar para manter essa sequência de vitórias", disse em entrevista ao portal "GE".

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro irá se encerrar em maio. Com isso, ainda haverá mais 11 partidas da competição. Além disso, a Libertadores e a Copa do Brasil também terão suas fases preliminares neste período.

O primeiro jogo do Fluminense, depois da paralisação da data Fifa, será contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (dia 1º), no Maracanã. O Tricolor terá o desfalque de Agustín Canobbio, que está servindo a seleção uruguaia.