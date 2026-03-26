Bernal sofreu lesão ligamentar no joelho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/03/2026 18:30 | Atualizado 26/03/2026 18:31

Rio - O Fluminense pode ganhar um reforço para enfrentar o Corinthians, no próximo dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão. O volante Bernal avançou na recuperação e tem chances de ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para a partida.

Bernal sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito contra o Palmeiras, no dia 25 de fevereiro. A previsão inicial era de retorno aos gramados em um mês. O volante uruguaio mostrou evolução e está em processo final de recuperação.

A tendência é que Bernal seja reintegrado ao elenco nos próximos dias. Reserva no ano passado, o volante começou a temporada como titular por causa da lesão de Hércules e teve boas atuações. Ao todo, soma oito jogos e duas assistências em 2026.

Contratado em 2024, Bernal custou 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos, junto ao Defensor, do Uruguai. O volante, de 22 anos, soma 73 jogos e três assistências pelo Fluminense, e é visto com muito potencial para o futuro.