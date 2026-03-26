Bernal sofreu lesão ligamentar no joelhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Bernal avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Fluminense
Volante se recupera de uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito
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Preparador físico da seleção da Venezuela explica motivo de Savarino não ter se apresentado
Jogador, de 29 anos, está treinando com elenco do Fluminense
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A parceria continua por mais uma temporada
Em baixa, Serna pode ter oportunidade contra o Corinthians para dar voltar por cima no Fluminense
Atacante, de 28 anos, é artilheiro do clube carioca no ano
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