Kevin Serna em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Kevin Serna em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/03/2026 13:46

Rio - A temporada de 2026 mal começou e Kevin Serna já viveu momentos diversos. Atualmente, o atacante, de 28 anos, está no banco de reservas, em baixa. Na partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (dia 1º), o colombiano poderá ter uma oportunidade como titular e mostrar que tem condições de dar a volta por cima.

Serna começou o ano muito bem, marcando em clássicos contra Flamengo e Vasco. A boa fase atraiu interesse de clubes do exterior, e o Fluminense como resposta, valorizou o colombiano e concedeu a ele um novo contrato.

Porém, com o tempo, o atacante oscilou e acabou perdendo a vaga de titular para Jefferson Savarino. Apesar disso, Serna é o artilheiro do Fluminense na temporada com cinco gols, ao lado de John Kennedy.

Contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (dia 1º), o Fluminense não terá Canobbio, que estará com a seleção do Uruguai. Com isso, Serna terá uma oportunidade. Além de recuperar a titularidade, o atacante sonha com receber oportunidades para defender a seleção colombiana na Copa do Mundo.