Jesse Lingard, novo reforço do Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Jesse Lingard, novo reforço do CorinthiansRodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 25/03/2026 16:42 | Atualizado 25/03/2026 18:25

Rio - O Corinthians pode ganhar um reforço contra o Fluminense na próxima semana. O clube paulista avançou na documentação do recém-contratado Jesse Lingard e a expectativa é de que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (27), segundo a ESPN.

O Corinthians terá alguns desfalques para o confronto e, por isso, corre para contar com o meio-campista. Memphis Depay está fora por lesão, o volante Raniele cumprirá suspensão, e o goleiro Hugo Souza e o meio-campista André Carrillo, convocados por Brasil e Peru, respectivamente, não retornarão a tempo.

Lingard chegou ao Corinthians no começo de fevereiro. O inglês assinou vínculo com o clube até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027, a depender de metas.

Livre no mercado após encerrar contrato com o FC Seoul, Lingard foi revelado pelo Manchester United e viveu seu auge entre 2015 e 2020. Além dos Red Devils, atuou por West Ham United, Nottingham Forest e Derby County.

Corinthians e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (1º), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30, na Neo Química Arena.