Savarino em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/03/2026 11:41

Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, que foi convocado para se apresentar à seleção venezuelana, não irá participar dos amistosos contra Trinidad e Tobago e Uzbequistão. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da seleção no "X", o antigo Twitter. Com isso, ele não será desfalque na partida contra o Corinthians, no próximo dia 1º, no Maracanã.

O motivo da ausência de Savarino não foi divulgado. A Venezuela não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, mas terá esses compromissos na próxima data Fifa. O meia-atacante continuará no Fluminense participando dos treinos.

Yeferson Soteldo, outro jogador do elenco nascido na seleção da Venezuela, não foi convocado para participar das partidas. Savarino vem sendo titular com Zubeldía, enquanto o atacante tem ficado como opção no banco de reservas.

O Fluminense não deverá ter Agustin Canobbio na partida contra o Corinthians. O atacante, de 27 anos, foi convocado para servir a seleção do Uruguai. A Celeste, que disputará a Copa, encara a Inglaterra, nesta sexta (27) e a Argélia, na próxima terça-feira (31).