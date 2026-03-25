Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, que foi convocado para se apresentar à seleção venezuelana, não irá participar dos amistosos contra Trinidad e Tobago e Uzbequistão. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da seleção no "X", o antigo Twitter. Com isso, ele não será desfalque na partida contra o Corinthians, no próximo dia 1º, no Maracanã.
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O motivo da ausência de Savarino não foi divulgado. A Venezuela não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, mas terá esses compromissos na próxima data Fifa. O meia-atacante continuará no Fluminense participando dos treinos.
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Yeferson Soteldo, outro jogador do elenco nascido na seleção da Venezuela, não foi convocado para participar das partidas. Savarino vem sendo titular com Zubeldía, enquanto o atacante tem ficado como opção no banco de reservas.
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O Fluminense não deverá ter Agustin Canobbio na partida contra o Corinthians. O atacante, de 27 anos, foi convocado para servir a seleção do Uruguai. A Celeste, que disputará a Copa, encara a Inglaterra, nesta sexta (27) e a Argélia, na próxima terça-feira (31).
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Savarino em treino do Fluminense
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