Igor Rabello em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - O Fluminense pode ter novas saídas na reta final da janela doméstica. A diretoria tricolor avalia o futuro dos jogadores pouco utilizados pelo técnico Luis Zubeldía e existe a possibilidade de negociá-los até sexta-feira (27). Entre eles, nomes como o zagueiro Igor Rabello tem a permanência indefinida.
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Contratado no ano passado, Igor Rabello chegou para aumentar as opções do então técnico Renato Gaúcho, mas recebeu poucas oportunidades. Desde a sua chegada, atuou apenas em seis jogos e não ganhou a confiança de nenhuma das duas comissões técnicas. O defensor ainda não recebeu propostas para sair. 
Já o atacante Santi Moreno, por sua vez, tem proposta do Dallas FC, dos Estados Unidos, e está de malas prontas para sair do Fluminense por empréstimo com opção do compra. A diretoria tricolor tenta ainda aumentar os valores para igualar com o que foi gasto para contratá-lo, segundo o "ge".
Por fim, existe ainda a indefinição com os jovens sem espaço com Zubeldía. Uma das principais joias de Xerém nos últimos anos, Riquelme Felipe não conseguiu se firmar e não joga desde a segunda rodada do Carioca, em 17 de janeiro. Com isso, ele tem sido utilizado na categoria sub-20.
Por outro lado, outros nomes como o zagueiro Loiola, do volante Davi Melo e do meia Agner não têm mais idade para voltar para a base e nem espaço com Zubeldía. Com isso, estão num "limbo". O Fluminense busca emprestá-los, assim como fez com Luis Fernando, Miguel Sampaio e Léo Jance.
Em 2026, o Fluminense enxugou o elenco com saídas de jogadores sem espaço. Nomes como o zagueiro Luan Freitas (Paysandu), o lateral-esquerdo Fuentes (Fortaleza), os meias Lezcano (Olimpia-PAR) e Lima (América-MEX) e os atacantes Lavega (Coritiba), Everaldo (Bahia) e Lelê (PAOK-GRE) saíram por empréstimo.