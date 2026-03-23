Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/03/2026 20:30 | Atualizado 23/03/2026 20:43

Rio - O Fluminense acertou nesta segunda-feira (23) a renovação do contrato com o lateral-esquerdo Renê. O jogador, de 33 anos, vive bom momento e conquistou a extensão do vínculo, que iria até o fim deste ano, além de valorização salarial. O novo acordo é válido até o fim de 2027 e já foi publicado no BID.

Renê tem a confiança do técnico Luis Zubeldía. Em 2025, o lateral-esquerdo mostrou solidez e consistência nas atuações, sendo peça importante para o sucesso do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, na Copa do Brasil e Brasileirão. Ao todo, foram 48 jogos e dois gols.

Renovação de Renê com Fluminense foi publicada no BID Reprodução

Desde a chegada de Zubeldía, Renê se destacou tanto defensivamente quanto no ataque. Em 2026, por exemplo, já contribuiu com duas assistências em 11 jogos. Mesmo com a chegada de Guilherme Arana, o lateral tem feito frente e fez o treinador adotar uma espécie de rodízio.

Contratado pelo Fluminense no início do ano passado, Renê soma 59 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa tricolor. Na primeira temporada, atuou praticamente em todos os jogos e venceu a disputa com Gabriel Fuentes, que tinha iniciado a temporada cotado para ser o dono da posição.