Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense acerta renovação com lateral-esquerdo Renê até o fim de 2027
Jogador tinha vínculo até o fim deste ano
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