Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Marina Garcia/Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 21/03/2026 21:51 | Atualizado 21/03/2026 21:53

Rio - A escolha de Zubeldía por Rodrigo Castillo como titular no jogo contra o Atlético-MG foi certeira. Afinal, o atacante aproveitou a primeira oportunidade como titular e marcou na vitória do Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado (21), pelo Brasileirão. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Tricolor viu o gol do centroavante como boa notícia e explicou essa mudança nos 11 iniciais.

"É certo que pode ter uma diferença de característica (entre Castillo e John Kennedy), mas é isso que buscamos. No ano passado, Everaldo era diferente de John Kennedy, que era diferente de Cano. Entendo que, quando se faz uma contratação, um centroavante, ele recebe todos os holofotes e toda a pressão. Estrear de titular e fazer um gol é uma boa notícia. Ganhamos no Maracanã", disse Zubeldía.

"Hoje sentimos que era o momento de Castillo pelo contexto e porque John (Kennedy) vinha de um desgaste físico muito importante. Penei que em algum momento poderíamos usar John, mas a partida se deu para que Castillo ficassem em campo pelo tema da bola parada", completou posteriormente.

Durante a resposta, o treinador também abordou a forma de jogar do Fluminense para a partida desta noite e elogiou o Atlético-MG.



"Creio que deveríamos jogar simples e ganhar simples. Poderíamos perder se não jogássemos simples. As dificuldades da partida estariam presentes porque a equipe que enfrentamos tem muita inversão e muito bons jogadores, que não precisam dominar grande parte do jogo para ganhar. Podem estar sendo dominados e, em jogadas pontuais, como transições, bola parada, aparecer e ganhar".

Esta foi a primeira partida do Fluminense após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2, com dois gols sofridos na reta final de partida. Por isso, Zubeldía exaltou a força mental da equipe e também valorizou as opções que têm à disposição.

"O grupo é forte mentalmente. Tenho alternativas, hoje me dei ao luxo de mudar os dois laterais, um zagueiro e o centroavante. Isso porque o presidente, Mário (Bittencourt) e Paulo (Angioni) armaram um bom plantel. Já era um bom plantel ano passado".

Se me perguntar sobre o anímico e sentir uma derrota, mas se tem jogadores e trabalha a equipe... Com só jogadores você não chega a lugar nenhum. São as duas coisas juntas e aí você supera uma partida como a de hoje".