O treinador Zubeldía em ação no CT Carlos Castilho durante treino - Lucas Merçon/ Fluminense

O treinador Zubeldía em ação no CT Carlos Castilho durante treinoLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 21/03/2026 09:55 | Atualizado 21/03/2026 09:56

Rio - Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado (21), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Tricolor busca manter a invencibilidade como mandante e entrar no G4.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Amazon Prime vídeo (Streaming)

Como chega o Fluminense:

O Fluminense chega após derrota fora de casa. A equipe perdeu de virada para o Vasco da Gama por 3 a 2, na última quarta-feira (18), após abrir dois gols de vantagem. Agustín Canobbio e Hércules marcaram para o Tricolor, enquanto Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes fizeram os gols do Cruz-Maltino. O Fluminense ainda não perdeu em casa no Brasileirão e ocupa a 5ª colocação, com 13 pontos.

A equipe chega com dúvidas no setor ofensivo. John Kennedy reclamou de dores no músculo adutor da coxa, mas treinou normalmente na última sexta-feira. Lucho Acosta, que deixou o gramado com dores na última quarta, também será avaliado. A tendência é que ambos sejam relacionados. Nonato segue fora por conta de uma torção no tornozelo direito.

Como chega o Atlético Mineiro:

O Atlético Mineiro chega após vitória em casa. A equipe venceu o São Paulo por 1 a 0 na última quarta-feira (18). O zagueiro Iván Román marcou de cabeça o gol do triunfo. O time ocupa a 11ª colocação, com oito pontos.



Para o duelo, a tendência é que o técnico Eduardo Domínguez faça uma mudança defensiva. O zagueiro Ruan, que cumpria suspensão, pode voltar ao time titular. A equipe segue com desfalques de Alexsander, Maycon e Mamady Cissé.

Fluminense x Atlético Mineiro

8ª rodada Campeonato Brasileiro

Data e horário: 21/03/2026 - 18h30

Local: Maracanã

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio, Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Savarino, Canobbio, John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Zubeldía

Atlético Mineiro: Everson; Preciado, Ivan Román, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez e Victor Hugo; Cuello (Bernard), Hulk e Cassierra (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)