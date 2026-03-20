Santi Moreno em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense encaminha acordo por saída de Santi Moreno para o Dallas FC, dos Estados Unidos
Jogador colombiano será emprestado com opção de compra
Mattheus Montenegro analisa grupo da Libertadores, aprova janela e admite chance de vendas
Presidente do Fluminense fez uma análise do trimestre nesta sexta-feira (20) e projetou a sequência da temporada
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John Kennedy volta a treinar neste sexta-feira e deve ser opção contra o Atlético-MG
Atacante, de 23 anos, anotou cinco gols no ano
Hércules recupera confiança e volta a marcar em jogos consecutivos pelo Fluminense
Volante se recuperou de problema físico e ganhou espaço no time titular
Fluminense vai encarar estreante e altitude em grupo na Libertadores; conheça adversários
Tricolor enfrenta Bolívar, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia
John Kennedy não participa de treino e pode ser substituído por Castillo contra o Atlético-MG
Atacante, de 23 anos, foi substituído em clássico contra o Vasco
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