Santi Moreno em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Santi Moreno em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/03/2026 17:00

Rio - O atacante Santi Moreno está de malas prontas para deixar o Fluminense. O Tricolor encaminhou um acordo pela saída do jogador colombiano para o Dallas FC, dos Estados Unidos, por empréstimo com opção de compra. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o presidente Mattheus Montenegro confirmou a negociação, que foi revelada pelo técnico Luis Zubeldía após o clássico na última quarta (18).

"Estamos em uma negociação com um clube da MLS. É uma proposta de empréstimo com opção de compra. É um jogador que chegou com grande expectativa, acreditamos que ele tem muito potencial e pode ajudar o Fluminense, mas o fato é que ele ainda não atingiu um período de adaptação e entendemos que essa proposta poderia ser uma boa para desenvolver mais", disse o presidente Mattheus Montenegro.

Apesar de confirmar a negociação, o presidente do Fluminense não revelou o clube. A informação de que o Dallas FC negocia a contratação foi dada pelo "ge". Contratado em agosto do ano passado, Santi Moreno custou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. O atacante colombiano, de 25 anos, chegou para substituir Arias, vendido na época para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Santi Moreno não conseguiu se adaptar ao Fluminense, atuou em apenas 13 jogos e não marcou nenhum gol com a camisa do Fluminense. Em 2026, foram oito jogos e uma assistência. Revelado no America de Cali, da Colômbia, o atacante terá sua segunda passagem pela MLS. Entre 2021 e 2025, defendeu o Portland Timbers, onde atuou em 146 jogos, com 22 jogos e 31 assistências.