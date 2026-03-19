Agustín Canobbio em partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense F.C

Agustín Canobbio em partida contra o Vasco, pelo Campeonato BrasileiroLucas Merçon / Fluminense F.C

Publicado 19/03/2026 19:40

Rio - O Fluminense precisou de menos de um minuto para abrir o placar no clássico com o Vasco, na última quarta-feira (19), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Agustín Canobbio balançou as redes aos 53 segundos, com o gol mais rápido desta edição da competição.



A rapidez do lance colocou o uruguaio no topo da lista de gols relâmpagos do torneio até aqui. O tempo registrado igualou a marca alcançada por Stiven Mendoza, do Athletico-PR, que também marcou aos 53 segundos no mesmo dia, contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada.



Canobbio, com isso, superou o gol de Tomás Cuello, que até então era o mais rápido do Brasileirão, anotado com 1min24s na vitória do Atlético-MG sobre o Internacional, pela quinta rodada.



Apesar do início fulminante, o Tricolor das Laranjeiras acabou derrotado mesmo após abrir dois gols de vantagem. A partida terminou em 3 a 2 para o Vasco, que subiu à décima posição na tabela, enquanto o Fluminense ocupa o quarto lugar.