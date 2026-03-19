Agustín Canobbio em partida contra o Vasco, pelo Campeonato BrasileiroLucas Merçon / Fluminense F.C
A rapidez do lance colocou o uruguaio no topo da lista de gols relâmpagos do torneio até aqui. O tempo registrado igualou a marca alcançada por Stiven Mendoza, do Athletico-PR, que também marcou aos 53 segundos no mesmo dia, contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada.
Apesar do início fulminante, o Tricolor das Laranjeiras acabou derrotado mesmo após abrir dois gols de vantagem. A partida terminou em 3 a 2 para o Vasco, que subiu à décima posição na tabela, enquanto o Fluminense ocupa o quarto lugar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.