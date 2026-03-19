Santi Moreno em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Santi Moreno em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/03/2026 09:44

Rio - Contratado pelo Fluminense no segundo semestre do ano passado por cerca de R$ 32 milhões, em operação junto ao Portland Timbers, o atacante Santi Moreno, de 25 anos, pode voltar ao futebol dos Estados Unidos. Ele recebeu uma proposta e a situação tem sido analisada pelo Tricolor.

"Santi Moreno tem uma proposta do exterior. Esta semana ele não concentrou porque existe essa possibilidade concreta da MLS. Até que não se resolva essa situação ele não será relacionado", afirmou o treinador Luís Zubeldía depois da derrota para o Vasco.

Santi Moreno foi contratado pelo Fluminense no segundo semestre e chegou com a expectativa de ser o substituto de Jhon Arias. No ano passado, ele entrou em campo em cinco partidas e não teve sucesso.

Em 2026, o atacante começou a temporada recebendo mais oportunidades e foi importante ao dar uma assistência na vitória contra o Flamengo. Depois, Santi Moreno voltou a perder espaço. Ele entrou em campo em oito jogos.