Santi Moreno em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense recebe proposta de equipe da MLS por atacante
Jogador, de 25 anos, custou algo em torno de R$ 32 milhões ao Tricolor
Agustín Canobbio iguala Mendoza com gol mais rápido do Brasileirão de 2026
Atacante do Fluminense marcou aos 53 segundos e igualou marca de Mendoza, do Athletico-PR
Lateral celebra gol na presença de Marcelo em jogo do Fluminense sub-20: 'Ídolo'
Vagno fez o segundo do Tricolor na partida de pênalti
Fluminense planeja utilizar zagueiro colombiano depois de paralisação por data Fifa
Jogador, de 27 anos, chegou ao clube recentemente
Fluminense acumula gols sofridos de bola aérea nos últimos jogos
Partidas contra Vasco, pelo Brasileirão e Carioca, e Athletico-PR evidenciam problema no time de Zubeldía
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Jogador, de 25 anos, custou algo em torno de R$ 32 milhões ao Tricolor
Zubeldía explica derrota de virada do Fluminense e destaca últimos 15 minutos
Tricolor abriu 2 a 0 de vantagem, mas perdeu para o Vasco
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