Renê em ação no clássico entre Vasco e Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Renê em ação no clássico entre Vasco e FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 19/03/2026 00:03

Rio - Renê deu destaque para marcação do Fluminense em jogadas de bola aérea na derrota para o Vasco por 3 a 2 no Maracanã, nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. O lateral admitiu que o time sequer conseguiu cobrir quem cruzava.

"Agora é difícil falar. E ver ali o que aconteceu. Acredito que pecamos um pouco na bola aérea, tanto na bola parada quanto com bola rolando. Acho que eles cresceram no jogo nesse esquisito, jogando bola na área. Não conseguimos nem cobrir o cara que estava cruzando, nem tirar na área. Agora é ver o que deu errado", disse Renê, à 'TV Globo'.

O Fluminense abriu 2 a 0 de vantagem com Canobbio e Hércules. O Vasco descontou com Nuno Moreira. Após cobrança de escanteio, o próprio Renê fez o corte, mas a bola caiu para o português chutar. Os outros dois gols vieram com Spinelli e Thiago Mendes, que marcaram de cabeça após cruzamentos na direção da área.

"Tentar matar o jogo quando tiver oportunidade. A gente está tendo muitas chances. Não estamos fazendo e estamos tomando uns gols que estão complicando a partida. Agora é minimizar esses erros, tomar menos gol, porque a gente está criando bem, está fazendo gol. Agora é tentar lá atrás segurar, não tomar gol que eu acho que a gente precisa para seguir vencendo", completou.