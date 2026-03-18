Acosta comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
"Lucho tem lances de genialidade num nível muito alto. Aquela jogada que ele finalizou para fora [após driblar defensores e o goleiro Santos espalmar], uma que andou em cima da bola de costas, ele faz jogadas de Maradona. Não estou dizendo que é o Maradona. A que ele finaliza para fora, é uma jogada incrível, vai driblando todo mundo com a bola no pé. Faz jogadas de gênio", afirmou.
"Eu acho que no desenho do Zubeldía, o Bernal é titular. Pela estatura, tamanho, fisicamente. O jeito do Savarino jogar pode ser muito parecido como ele fazia com o Almada, no Botafogo. O Lucho é um meia que chega, arma o jogo, como o Almada fazia, o Savarino fazia essa troca com ele, quando um atacava a área, o outro vinha. Tem possibilidades bacanas de entrosamento entre o Lucho e o Savarino."
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