Rio - O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 2 na tarde deste domingo (15) no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mendoza abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Hércules e Canobbio fizeram os gols da virada. O Tricolor passou a ter mais posse, mas mesmo com um a mais desde o primeiro tempo, tinha dificuldades para matar o jogo. Então, aos 30 minutos da etapa final, Luis Gustavo marcou para os paranaenses, e depois, nos acréscimos, Arana fez um golaço para sacramentar o duelo.
A equipe de Zubeldía sobe para a 3ª posição, com 13 pontos, três a menos que o São Paulo, o líder, e empatado com o Palmeiras. A próxima partida do Fluminense será o clássico contra o Vasco na quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão.
O Fluminense começou tendo mais posse, mas foi o Athletico-PR que abriu o placar, logo aos quatro minutos. Freytes cortou lançamento errado e a bola sobrou nos pés de Zapelli, que tocou para Mendoza chutar cruzado. Depois do lance, o defensor tricolor recebeu vaias da torcida. No entanto, não demorou para o time de Zubeldía reagir: aos nove minutos, após saída errada do time paranaense, Savarino tocou para Hércules, dentro da área, empatar o jogo.
A partida, então, teve chances para os dois lados. Aos 16 minutos, Zapelli cobrou falta para fora, e logo depois, Lucho Acosta lançou John Kennedy, que chutou cruzado para a defesa de Santos. O atacante também chegou com perigo aos 22 minutos, ao receber outro passe longo do meia, mas ele demorou para finalizar e foi atrapalhado pela defesa do Athletico-PR.
Em seguida, Zapelli recebeu cartão vermelho em lance revisado no VAR por ter solado Samuel Xavier. Depois disso, o Fluminense intensificou a pressão. Acosta quase fez um golaço ao invadir a área aplicando quatro dribles e chutando para defesa de Santos. Na cobrança de escanteio, Ignácio cabeceou com perigo.
Já aos 35 minutos, Hércules tocou para Savarino, que encontrou Canobbio. O atacante, que já jogou no Athletico-PR, fez valer a lei do ex e finalizou para virar o placar. No final da primeira etapa, o Tricolor seguiu se impondo e tentando encontrar espaços na defesa adversária, mas os defensores afastaram os cruzamentos.
No segundo tempo, foi o Fluminense que começou chegando com perigo. John Kennedy fez pivô para Savarino, que errou o passe, mas a bola sobrou para Hércules bater no canto, exigindo grande defesa de Santos. Na sequência, aos nove minutos, em ótima sequência de passes, Acosta driblou e tocou para Savarino chutar no travessão. Depois, Freytes tentou recuar a bola em disputa com Viveros, mas a bola ficou melhor para o jogador athleticano, que tocou por cima com perigo, assustando a torcida tricolor.
O jogo, então, ficou melhor para o time paranaense, que acumulou chances com Derik e, novamente, Viveros. Até que aos 30 minutos, após cobrança de falta na área do Fluminense, Luis Gustavo desviou de cabeça para empatar o duelo, em lance analisado pelo VAR.
Depois, o Tricolor tentou uma pressão final. Lucho Acosta tentou responder com um um chute cruzado aos 36 minutos, mas a bola saiu à esquerda do gol de Santos. Depois, Castillo e Soteldo fizeram uma tabela, e o venezuelano finalizou para fora. Até que aos 48 minutos, Acosta foi desarmado e bola sobrou para Guilherme Arana chutar no ângulo e marcar um golaço, fechando o placar em 3 a 2.
