Lucho Acosta em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Lucho Acosta em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/03/2026 13:38

Freytes, que cometeu novo erro que virou gol do adversário, o sexto na atual temporada. Muito vaiado em vários momentos da vitória por recebeu o apoio dos companheiros, com direito a manifestação pública de Lucho Acosta.

A torcida do Fluminense voltou a perder a paciência com. Muito vaiado em vários momentos da vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR , no Maracanã, o zagueiro argentino, com direito a manifestação pública de Lucho Acosta.

O meia, xodó dos tricolores, inclusive pediu à torcida para segurar as vaias durante os jogos.



"Tratamos de falar com ele, de motivá-lo. Ele é um cara que tem muita confiança nele mesmo. Acho que tem que parar um pouco com isso (vaias) também porque, às vezes, é desnecessário, às vezes também afeta no time. Fora e dentro do campo, ele é um jogador muito importante para o time", afirmou Lucho.



A preocupação com as vaias também deve-se à grande força do Fluminense no Maracanã. E um dos motivos apontados pelo camisa 32 é a postura que o time apresenta.



"A gente é obrigado a sempre ganhar, ainda mais aqui no Maracanã, como mandante. Esses tipos de jogo se tornam difíceis, a gente tem que jogar esse sempre para frente, para buscar esses pontos e deixar passar", avaliou.



Lucho Acosta também minimizou seu bom momento com a camisa do Fluminense. "Eu não gosto de falar sobre mim (risos). Se o time está bem, eu vou jogar bem. Se Martinelli e Hércules me derem a bola, eu vou jogar bem. Acho que a gente fez um bom jogo em conjunto e fico feliz".