Lucho Acosta em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Lucho Acosta defende Freytes e faz pedido à torcida do Fluminense
Argentino também avaliou a força do Tricolor jogando no Maracanã
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Castillo admite responsabilidade por investimento no Fluminense: 'Responder dentro de campo'
Atacante, de 27 anos, é a contratação mais cara da história do Tricolor
Entenda por que Millán ainda não estreou pelo Fluminense
Zagueiro ficou como opção no banco diante do Remo e do Athletico-PR
Zubeldía valoriza vitória sofrida do Fluminense: 'Vencemos um jogo muito complicado'
Técnico também comentou sobre as vaias ao zagueiro Freytes
Arana comemora primeiro gol no Maracanã: 'Vai ficar memorizado'
Jogador destacou dificuldade do Tricolor na vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 2
Fluminense vence Athletico-PR com golaço no fim pelo Brasileirão
Jogo estava empatado em 2 a 2 até Arana acertar grande chute na gaveta, aos 48 minutos da etapa final
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