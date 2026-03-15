Thiago Silva junto com a sua mãe, Ângela - Reprodução / Instagram

Thiago Silva junto com a sua mãe, ÂngelaReprodução / Instagram

Publicado 15/03/2026 15:46

O Fluminense lamentou a morte de Ângela Maria da Silva, mãe de Thiago Silva, ex-jogador do clube e atualmente no Porto. Em mensagem publicada nas redes sociais neste sábado (14), o Tricolor desejou forças ao atleta e seus familiares.



"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Angela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva. Desejamos muita força ao atleta, aos familiares e amigos de Angela", lamenta a nota.

O zagueiro, que joga pelo Porto, de Portugal, publicou uma foto nas redes sociais desabafando sobre a morte de sua Ângela. "Mãezinha, eu não consigo acreditar nisso. Inacreditável. Como assim? Sentirei tanta saudade", escreveu.

Sobre o jogador

Thiago Silva tem 41 anos e fez base no Fluminense, mas foi revelado pelo RS Futebol Clube, atual Pedrabranca, em 2002. Passou pelo Juventude antes de retornar ao Tricolor carioca, desta vez pelos profissionais, de 2006 a 2008. Depois, partiu para o futebol europeu, onde vestiu as camisas do Milan, PSG e Chelsea. Voltou ao Fluminense em 2024, e acertou com o Porto no final de 2025.