Atualmente, Thiago Silva defende o PortoReprodução / Instagram

Publicado 10/03/2026 14:25

O zagueiro Thiago Silva, ex-Fluminense e atualmente no Porto, afirmou que a decisão de sair do Tricolor antes do fim do seu contrato, em dezembro, já havia sido tomada meses antes, em outubro. O atleta ainda opinou, em entrevista à "TNT Sports", que a diretoria do clube deveria ter falado isso, devido às críticas que o defensor sofreu.

"Não foi uma decisão de uma hora pra outra. E o que eu senti é que eles [diretoria do Fluminense] poderiam ter falado isso depois de eu ter apanhado do jeito que eu apanhei. Eu entendo o lado do torcedor e eu também ficaria triste. Eu não podia ter falado antes porque eu não queria ter criado uma confusão toda antes de uma decisão contra o Vasco [na semifinal da Copa do Brasil do ano passado]", disse. "Não foi uma decisão de uma hora pra outra. E o que eu senti é que eles [diretoria do Fluminense] poderiam ter falado isso depois de eu ter apanhado do jeito que eu apanhei. Eu entendo o lado do torcedor e eu também ficaria triste. Eu não podia ter falado antes porque eu não queria ter criado uma confusão toda antes de uma decisão contra o Vasco [na semifinal da Copa do Brasil do ano passado]", disse.

Ele afirmou que avisou à diretoria dois meses antes para que houvesse tempo de procurar outro atleta para a posição. Ele também falou que o técnico Luis Zubeldía era o único que não sabia que ele iria sair.



"Essa decisão foi tomada no início de outubro, e todos ali sabiam dela, menos o treinador, que chegou depois, e inclusive eu falei pra ele pessoalmente: 'Mister, se você chegasse antes, de repente teria mudado minha ideia'", afirmou.



Thiago Silva tinha vínculo com o clube até junho de 2026. O defensor saiu no fim do ano passado devido à distância da família, que mora em Londres, porque os filhos dele jogam na base do Chelsea. O atleta ainda sonha em jogar a Copa do Mundo.

Trajetória

O zagueiro de 41 anos fez base no Fluminense, mas foi revelado pelo RS Futebol Clube, atual Pedrabranca, em 2002. Passou pelo Juventude até retornar ao Tricolor carioca, desta vez pelos profissionais, de 2006 a 2008. Depois, partiu para o futebol europeu, onde vestiu as camisas do Milan, PSG e Chelsea. Voltou ao Fluminense em 2024.