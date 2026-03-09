Alisson é um dos reforços do Fluminense para a temporada - Lucas Merçon/Fluminense FC

Alisson é um dos reforços do Fluminense para a temporadaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/03/2026 20:30

Rio - Alisson está regularizado e já tem condições legais para estrear pelo Fluminense . O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta segunda-feira (9).

O Tricolor oficializou a contratação de Alisson na sexta (6). O meio-campista pertence ao São Paulo e assinou por empréstimo com o Fluminense até o fim deste ano.

A estreia pode acontecer já nesta semana. O Flu vai enfrentar o Remo na quinta-feira (12), a partir das 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro recém-chegado ao Tricolor que está regularizado é o zagueiro Julián Millán, que veio do Nacional-URU. Ele assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Tricolor.